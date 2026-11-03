El "General" del ejército digital de Lula: "El 60% de lo que hicimos en Brasil es repetible"

Resumen para apurados
- El asesor digital de Lula, André Janones, visitó Buenos Aires para reunirse con Cristina Kirchner y compartir tácticas de redes con miras a las elecciones presidenciales de 2027.
- Janones detalló cómo coordinó al 20% del electorado de Lula mediante grupos de WhatsApp para manipular algoritmos y neutralizar las publicaciones de la oposición en Brasil.
- El peronismo busca adaptar el modelo brasileño para disputar el terreno digital frente a la derecha, esperando replicar hasta un 60% de esas herramientas en los comicios de 2027.
El diputado brasileño André Janones, conocido como el “General” del ejército digital de Luiz Inácio Lula da Silva, visitó la Argentina para compartir las tácticas de campaña que utilizó el Partido de los Trabajadores y aseguró que gran parte de ese modelo puede aplicarse en el país de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
"Por las realidades de nuestros países tan parecidas, creo que el 50 o 60% de lo que hicimos en Brasil es repetible en la Argentina", afirmó durante una entrevista en C5N.
Su agenda en Buenos Aires incluyó un encuentro con Sergio Massa y una extensa reunión con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de Montserrat. La charla con la exmandataria se extendió por casi tres horas y estuvo enfocada en las herramientas digitales, el comportamiento de los votantes y los criterios de segmentación.
"Hablamos casi tres horas con Cristina. Lo principal fue hablar de lo que se hizo con WhatsApp, los puntos que veíamos como fuertes, los votantes, los criterios y algoritmo", detalló Janones y expresó su entusiasmo por el encuentro: "Fui contagiado por su energía".
La receta que usó André Janones
Uno de los ejes centrales de la experiencia que el diputado compartió fue la utilización de grupos de WhatsApp como una herramienta de organización y distribución de contenidos. Según explicó, el 20% de los votantes de Lula formaba parte de los grupos que utilizaban durante la campaña. A través de ellos, enviaban técnicas para aprovechar el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas. "Nosotros enviábamos técnicas de uso algorítmico de las redes sociales para driblar los algoritmos de Meta", señaló.
La estrategia consistía en capacitar a militantes y simpatizantes para comprender cómo funcionaban las métricas de las redes sociales y de qué manera podían intervenir en la circulación de los contenidos. Una de las claves fue modificar la forma en que los simpatizantes interactuaban con las publicaciones críticas hacia el Gobierno brasileño.
"Siempre que vemos a alguien hablar mal del presidente Lula no debemos defenderlo, porque el algoritmo va a creer que es un contenido relevante. Lo pasamos de largo y comentamos donde hablan bien del presidente Lula", explicó Janones sobre la lógica para no darle visibilidad a los mensajes opositores.
Finalmente, el diputado sintetizó el objetivo de esta estrategia en la disputa por la presencia política en las plataformas digitales. "No queremos que las derechas sean dominantes, queremos un equilibrio", sentenció.