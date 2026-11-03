El "General" del ejército digital de Lula: "El 60% de lo que hicimos en Brasil es repetible"

La receta que usó André Janones

Uno de los ejes centrales de la experiencia que el diputado compartió fue la utilización de grupos de WhatsApp como una herramienta de organización y distribución de contenidos. Según explicó, el 20% de los votantes de Lula formaba parte de los grupos que utilizaban durante la campaña. A través de ellos, enviaban técnicas para aprovechar el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas. "Nosotros enviábamos técnicas de uso algorítmico de las redes sociales para driblar los algoritmos de Meta", señaló.