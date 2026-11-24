Resumen para apurados
- El candidato de LLA, Lisandro Catalán, rechazó en Tucumán los dichos del senador Juan Manzur y responsabilizó al oficialismo peronista por la situación provincial.
- El cruce surgió luego de que Manzur afirmara que Javier Milei cuenta con dos candidatos en el distrito, vinculando a Catalán con el gobernador Osvaldo Jaldo.
- El referente libertario busca polarizar la contienda provincial frente al peronismo, proyectando a su espacio como la principal alternativa de cambio para Tucumán.
El candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, criticó al exmandatario y actual senador nacional Juan Manzur, luego de que este afirmara que el presidente Javier Milei tiene dos candidatos en la provincia: el propio Catalán y el gobernador Osvaldo Jaldo.
A través de sus redes sociales, el dirigente libertario cuestionó los dichos de Manzur y apuntó contra su trayectoria política y la de Jaldo, a quienes responsabilizó por el rumbo de la provincia durante las últimas décadas.
"Señor exgobernador @JuanManzurOK, admiro su incansable voluntad de confundir a la gente", escribió Catalán en respuesta a las declaraciones del senador.
En un comunicado, el candidato de LLA buscó marcar diferencias entre su espacio y el oficialismo provincial, al plantear que los comicios de mayo de 2027 pondrán en juego dos proyectos políticos contrapuestos.
"En mayo del año que viene, los tucumanos elegirán entre dos modelos: el de los últimos 40 años, del que usted y su socio @OsvaldoJaldo han sido protagonistas y, a mi juicio, responsables de la situación actual de nuestra provincia; o el proyecto que representa La Libertad Avanza, cuyo objetivo es que Tucumán vuelva a ser el faro del norte argentino", sostuvo.
De esta manera, Catalán volvió a cuestionar la continuidad del peronismo en el poder provincial y presentó a La Libertad Avanza como una alternativa al esquema político que gobierna Tucumán desde hace cuatro décadas.
El dirigente cerró su mensaje con una consigna que viene utilizando en su posicionamiento electoral: "Esta vez es en serio".