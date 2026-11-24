"En mayo del año que viene, los tucumanos elegirán entre dos modelos: el de los últimos 40 años, del que usted y su socio @OsvaldoJaldo han sido protagonistas y, a mi juicio, responsables de la situación actual de nuestra provincia; o el proyecto que representa La Libertad Avanza, cuyo objetivo es que Tucumán vuelva a ser el faro del norte argentino", sostuvo.