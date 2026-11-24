Resumen para apurados
- Según reportó la prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo negó tajantemente un acuerdo político con Lisandro Catalán, rechazando las declaraciones del diputado Mariano Campero.
- Las afirmaciones surgieron tras la salida de Campero del bloque libertario. Paralelamente, Jaldo expresó reparos sobre implementar reformas electorales en pleno proceso.
- El mandatario defendió la convocatoria a elecciones para mayo de 2027 con un año de anticipación, asegurando que otorga igualdad de condiciones a todas las fuerzas.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, rechazó las declaraciones del diputado nacional Mariano Campero, quien habría señalado la existencia de un supuesto acuerdo político entre el mandatario provincial y el dirigente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán. Consultado sobre esa versión, el titular del Poder Ejecutivo provincial fue categórico: “Totalmente falso”.
Con esa respuesta, Jaldo desestimó las afirmaciones del legislador nacional, en medio de las especulaciones sobre los posibles entendimientos políticos de cara a las elecciones provinciales de 2027.
Las declaraciones se produjeron durante una ronda de consultas en la que el mandatario también fue interrogado sobre el tratamiento de la reforma electoral, previsto para esta semana. Al respecto, planteó sus reparos sobre la posibilidad de introducir modificaciones cuando los distintos espacios políticos ya comenzaron a organizarse de cara a los próximos comicios.
“Yo he sido muy claro. Lo que creo es que producir reformas electorales cuando ya hay un proceso electoral”, expresó Jaldo. Si bien todavía no existe un cronograma electoral nacional, señaló que los partidos ya están movilizados, buscando candidatos y definiendo sus estrategias para las distintas categorías.
En ese contexto, el gobernador defendió la fecha establecida para las elecciones en Tucumán, previstas para el 9 de mayo de 2027, y aseguró que la convocatoria no implica un adelantamiento respecto de los períodos anteriores.
“Nosotros hemos llamado exactamente en la fecha que la venimos haciendo los últimos años. Para nada hemos producido un adelantamiento de elecciones”, sostuvo.
Además, remarcó que el llamado se realizó con un año de anticipación para que todas las fuerzas políticas dispongan del mismo tiempo para organizarse.
“No hemos sorprendido a nadie, no hemos querido sacar ventaja electoral. Cuando llamamos con un año de anticipación, le damos la posibilidad a todos los espacios políticos de tener las mismas posibilidades de estructurarse y armarse, de hacer alianzas, acuerdos y de definir lo que crean mejor para su espacio político”, concluyó.