Resumen para apurados
- Según el artículo, Agustín Delacroix (LLA) criticó en redes al intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, por su lenguaje vulgar y su falta de responsabilidad institucional.
- El dirigente opositor cuestionó el vocabulario del mandatario en la red social X y extendió sus críticas a la gestión municipal, a la que señaló por un deficiente estado de la ciudad.
- De acuerdo con la publicación, el cruce afianza la disputa política rumbo a las elecciones de 2027, donde La Libertad Avanza busca consolidar una alternativa de gobierno local.
Agustín “Ayo” Delacroix, referente de La Libertad Avanza y dirigente opositor en la ciudad, cuestionó públicamente al intendente Pablo Macchiarola por sus expresiones en redes sociales y puso el foco en la responsabilidad institucional que implica ejercer un cargo público.
A través de su cuenta de X, Delacroix criticó el tono y el vocabulario utilizados por el jefe municipal. “Esto deja en evidencia la clase de persona con la que estamos lidiando”, escribió.
El dirigente libertario fue más allá de las formas y extendió sus cuestionamientos al equipo de gobierno y a la situación de la ciudad. “Que un intendente se exprese en términos tan vulgares y de semejante manera habla mucho de él y de su equipo de gobierno, más allá del desastre en el que tienen sumida a la ciudad”, manifestó.
Delacroix puso la mira en 2027
En su publicación, el referente opositor también aprovechó para proyectar el escenario político hacia las elecciones de 2027. En ese sentido, sostuvo que es necesario trabajar en una alternativa que no solo apunte a modificar la administración municipal, sino también a recuperar el respeto y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
“Tenemos que trabajar incansablemente para que en 2027 comience una nueva etapa. Una etapa en la que no solo ordenemos el municipio y transformemos nuestra ciudad en un modelo de gestión, sino en la que también recuperemos el respeto, la educación y la responsabilidad institucional que exige estar a la altura de la investidura que se representa”, expresó.
El mensaje concluyó con una frase dirigida a la conducta de quienes ocupan cargos de representación. “Gobernar también es dar el ejemplo”, escribió en su posteo.
El pronunciamiento volvió a marcar las diferencias entre La Libertad Avanza y la administración de Macchiarola, en una confrontación que combina cuestionamientos a la gestión municipal con críticas al comportamiento de sus principales referentes.
Mientras el espacio libertario busca consolidar una alternativa política en Yerba Buena de cara a 2027, Delacroix intenta instalar una agenda centrada en la eficiencia del Estado, la reducción del costo político y la transformación de la ciudad.