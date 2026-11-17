Osvaldo Jaldo encabezó este martes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el acto de recepción y reconocimiento a la delegación tucumana que participó en los Juegos Nacionales Evita 2026, desarrollados en la ciudad de Mar del Plata, donde deportistas de todo el país se reunieron para participar de una de las principales competencias deportivas de la Argentina.