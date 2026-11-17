Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este martes en Casa de Gobierno a los deportistas tucumanos que obtuvieron 40 medallas en los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata.
- La delegación contó con 372 integrantes en 36 disciplinas, destacándose con 29 medallas en deporte adaptado y 11 en convencionales, mediante el respaldo del Estado provincial.
- Jaldo ratificó la inversión pública y confirmó la presencia tucumana en la próxima edición, con el objetivo de federalizar el deporte e inspirar a más jóvenes en la provincia.
Osvaldo Jaldo encabezó este martes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el acto de recepción y reconocimiento a la delegación tucumana que participó en los Juegos Nacionales Evita 2026, desarrollados en la ciudad de Mar del Plata, donde deportistas de todo el país se reunieron para participar de una de las principales competencias deportivas de la Argentina.
El mandatario provincial destacó el esfuerzo de los deportistas y el acompañamiento de sus familias, entrenadores y municipios. “Estamos muy contentos y orgullosos de ustedes. Tucumán se trajo 40 medallas y eso es un logro de todos”, expresó.
Además, agradeció que los jóvenes hayan podido participar y regresar en buenas condiciones, y remarcó el valor de la experiencia más allá de los resultados: “Los Juegos Evita no solo permiten competir, sino también conocer otros lugares, compartir y hacer amigos de otras provincias”.
Asimismo, alentó a los deportistas a continuar con la práctica deportiva y sus estudios, y les pidió que sean ejemplo para otros jóvenes tucumanos. “Les pedimos que sean el espejo de muchos jóvenes que necesitamos que se acerquen al deporte”, sostuvo.
Finalmente, Jaldo destacó la inversión del Estado provincial en esta política deportiva: “Para el Gobierno de la Provincia esto no ha sido ningún gasto, ha sido una inversión en nuestros queridos jóvenes”. Además, confirmó que Tucumán continuará participando en la próxima edición de los Juegos Nacionales Evita.
La delegación provincial estuvo integrada por 372 personas, entre deportistas, entrenadores, integrantes de los cuerpos técnicos y acompañantes, quienes representaron a Tucumán en distintas disciplinas y categorías.
En materia de resultados, la provincia alcanzó un total de 40 medallas: 18 de oro, 14 de plata y 8 de bronce, con una destacada participación tanto en los deportes convencionales como en los adaptados.
En las disciplinas convencionales, los representantes tucumanos obtuvieron 11 medallas: 7 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Entre los resultados se destacaron las actuaciones en karate, futsal femenino, atletismo, judo, E-sports y levantamiento olímpico.
Por su parte, el deporte adaptado alcanzó 29 medallas, distribuidas en 11 de oro, 11 de plata y 7 de bronce. Los logros correspondieron a las disciplinas de atletismo adaptado, tenis de mesa adaptado y natación adaptada, con la participación de 14 deportistas medallistas.
Resultados
Delegación provincial
372 integrantes
40 medallas en total
Deporte convencional
7 medallas de oro
3 medallas de plata
1 medalla de bronce
11 medallas en total
Deporte adaptado
11 medallas de oro
11 medallas de plata
7 medallas de bronce
29 medallas en total
Total general: 18 oros, 14 platas y ocho bronces.
El secretario de Deportes, Diego Erroz, destacó el reconocimiento del gobernador Osvaldo Jaldo a los jóvenes que representaron a Tucumán en los Juegos Nacionales Evita y afirmó: “Nuestro gobernador tomó la decisión de que Tucumán siempre esté representado”.
En ese sentido, valoró el acompañamiento provincial para garantizar la participación de la delegación en Mar del Plata y señaló que “es una inversión muy grande”, que requiere un trabajo conjunto entre municipios, comunas y Provincia.
Además, precisó que Tucumán participó en 36 disciplinas, entre convencionales, adaptadas y deportes urbanos. “Estas competencias nos permiten ampliar la práctica de más disciplinas y federalizar el deporte en la provincia”, concluyó.
El testimonio de los deportistas
Emilio Rodríguez, de 13 años, representó a Tucumán en la disciplina de judo. El deportista, oriundo de San Miguel de Tucumán y alumno de la Escuela Técnica Vial General Manuel Belgrano, obtuvo el primer puesto en su categoría y también integró el equipo que alcanzó el primer lugar en la competencia por equipos.
“La experiencia fue hermosa, una gran oportunidad que nos dio el gobernador Osvaldo Jaldo”, expresó. Además, destacó el acompañamiento de los entrenadores y manifestó su sueño de futuro: “Me gustaría salir campeón mundial alguna vez”.
Por su parte, Ernestina Pereyra, de 14 años, oriunda de Tafí Viejo, integró el equipo tucumano de futsal femenino que obtuvo el primer puesto tras vencer a Neuquén. La joven juega al fútbol desde los cuatro años y forma parte de la reserva de Atlético Tucumán. “Nosotros hemos sido muy felices de participar, logramos el primer lugar ganándole a Neuquén. Fue un partido muy duro, pero hicimos un gran esfuerzo”, relató.
La deportista también agradeció el apoyo del Gobierno provincial para concretar la participación en los Juegos y destacó el valor de la experiencia: “Fue mucho más que un torneo, nos trajimos muchas experiencias, la pasamos muy bien”.