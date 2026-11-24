Resumen para apurados
- La senadora Beatriz Ávila pidió al Senado avanzar este jueves en la regulación de apuestas online para proteger a los menores de la creciente ludopatía.
- Ávila, autora de varios proyectos afines, impulsa restringir la publicidad de estas plataformas y crear programas preventivos en el ámbito educativo.
- La legisladora advirtió sobre el riesgo de que la iniciativa pierda estado parlamentario si el Congreso vuelve a postergar el tratamiento del debate.
La senadora nacional por Tucumán, Beatriz Ávila (Bloque Independencia), expresó su expectativa de que el Senado avance este jueves con el proyecto de ley destinado a regular los juegos de apuestas online y restringir el acceso de menores de edad a esas plataformas. La legisladora advirtió sobre el crecimiento de la ludopatía entre niños y adolescentes y reclamó medidas para frenar una problemática que definió como crítica para la salud pública.
“Desde hace años que estamos dando pelea para frenar la ludopatía, en especial entre los niños y adolescentes. Este jueves tenemos una nueva oportunidad para concretarlo y no podemos desaprovecharla”, sostuvo Ávila, en vísperas de una posible definición legislativa sobre la iniciativa.
La senadora es autora de distintos proyectos vinculados con la regulación de las apuestas digitales, la prevención de las conductas adictivas y la concientización sobre los riesgos del juego compulsivo. Entre sus propuestas figuran restricciones a la publicidad de plataformas de apuestas y la creación de programas de prevención de la ludopatía en el ámbito educativo.
Ávila insistió en la necesidad de establecer controles sobre las empresas del sector, limitar el acceso de los menores y promover herramientas de prevención desde las escuelas. En ese sentido, remarcó que el Congreso debe intervenir frente a una problemática que afecta cada vez más a jóvenes y adolescentes.
“Desde mi lugar en el Senado y como representante de Tucumán promoví varias iniciativas para frenar un problema dramático. Tenemos que usar la ley para poner límites a los mercaderes de la vida y la salud mental de nuestra gente”, afirmó.
La legisladora advirtió, además, sobre el riesgo de que las iniciativas pierdan estado parlamentario si no se alcanza una definición, y pidió que el debate no vuelva a quedar postergado.
Publicidad, controles y prevención
En su pronunciamiento, Ávila puso el foco en las consecuencias de la adicción al juego y en la necesidad de avanzar con medidas concretas para proteger a quienes están más expuestos. Consideró que la regulación de la publicidad, los controles sobre las plataformas y las restricciones de edad son herramientas fundamentales para enfrentar el problema.
“Las historias de quienes padecen la adicción del juego son dolorosas y requieren de acciones contundentes. Frenar la publicidad, acotar la edad para habilitar el juego, controlar a las empresas son acciones ineludibles que no pueden seguir postergadas o perder estado parlamentario. La sociedad nos reclama, tenemos que escuchar”, remarcó.