La senadora nacional por Tucumán, Beatriz Ávila (Bloque Independencia), expresó su expectativa de que el Senado avance este jueves con el proyecto de ley destinado a regular los juegos de apuestas online y restringir el acceso de menores de edad a esas plataformas. La legisladora advirtió sobre el crecimiento de la ludopatía entre niños y adolescentes y reclamó medidas para frenar una problemática que definió como crítica para la salud pública.