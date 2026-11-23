El pronunciamiento se conoció en una semana clave para el futuro de la iniciativa. El Senado convocó para este miércoles 25 de noviembre, a las 10, a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, con el objetivo de debatir el proyecto y otros expedientes vinculados con las apuestas online.