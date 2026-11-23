Con una frase del papa León XIV, la Iglesia presionó al Senado para que apruebe la ley contra la ludopatía
La Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta abierta dirigida a los legisladores para reclamar que se avance con la regulación de las apuestas online, una iniciativa que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024.
Resumen para apurados
- La Conferencia Episcopal Argentina reclamó esta semana al Senado la urgente aprobación de la ley contra la ludopatía para frenar el impacto de las apuestas en jóvenes.
- Mediante una carta que cita al papa León XIV, los obispos cuestionaron la demora de una norma con media sanción en Diputados desde 2024 y frenada por disputas políticas.
- El plenario del Senado debatirá la iniciativa que busca regular las plataformas digitales y la publicidad, en medio de la alerta social por el endeudamiento y la salud juvenil.
La Iglesia católica volvió a reclamar una respuesta legislativa frente al avance de las apuestas online y pidió al Senado que apruebe con urgencia la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que permanece sin tratamiento desde hace casi dos años.
A través de una carta abierta, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) cuestionó las demoras parlamentarias, alertó sobre las consecuencias de la adicción al juego entre adolescentes y jóvenes y exigió que la iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024, no quede relegada.
“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, expresaron los obispos en uno de los pasajes centrales del documento.
La declaración lleva las firmas del presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza; el vicepresidente primero, cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba; el vicepresidente segundo, César Daniel Fernández, obispo de Jujuy; y el secretario general, Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro.
El pronunciamiento se conoció en una semana clave para el futuro de la iniciativa. El Senado convocó para este miércoles 25 de noviembre, a las 10, a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, con el objetivo de debatir el proyecto y otros expedientes vinculados con las apuestas online.
Sin embargo, el Episcopado centró su reclamo en que la Cámara alta avance sobre la iniciativa que ya fue aprobada por Diputados y advirtió que las diferencias políticas y parlamentarias no deberían convertirse en un obstáculo para sancionar una norma destinada a prevenir la ludopatía.
“Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, señalaron las autoridades eclesiásticas.
La preocupación por las apuestas online entre adolescentes y jóvenes
La carta pone el foco en las consecuencias sociales, económicas y familiares de la expansión de las plataformas de apuestas, particularmente entre menores de edad y jóvenes, un sector expuesto al acceso cada vez más sencillo a estos sitios y aplicaciones.
“Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes”, sostuvieron los obispos.
En el documento, la conducción del Episcopado describe un escenario marcado por el endeudamiento, las adicciones, el deterioro de los vínculos y la frustración de proyectos personales, y advierte que el problema excede el ámbito individual para convertirse en una preocupación que atraviesa a numerosas familias.
“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”, alertaron.
La referencia al suicidio constituye uno de los pasajes más contundentes del pronunciamiento. Los obispos advirtieron que las consecuencias de la ludopatía no se limitan a las pérdidas económicas, sino que pueden comprometer la salud, la vida emocional, las relaciones personales y el futuro de quienes desarrollan una adicción al juego.
La preocupación de la Iglesia por este fenómeno viene de años anteriores, con distintos pronunciamientos en favor de regular las plataformas digitales de apuestas, restringir el acceso de menores y revisar los mecanismos de publicidad y promoción de estas actividades.
En esta oportunidad, la Comisión Ejecutiva decidió dirigir su reclamo directamente a los senadores, ante la posibilidad de que el proyecto no consiga avanzar en el recinto.
“La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta. La sociedad tiene derecho a conocer qué piensan sus representantes y qué están dispuestos a hacer frente a esta realidad”, manifestaron.
La referencia al papa León XIV
El documento también apela a la responsabilidad institucional de los legisladores y plantea que la regulación de las apuestas debe ser entendida como una política de protección de la vida y de los sectores más vulnerables, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes.
La carta lleva como título “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, una frase inspirada en las palabras que el papa León XIV pronunció durante su reciente visita a la Argentina.
Los obispos recuperaron el mensaje del Pontífice en el Palacio Libertad, durante su primer discurso en el país, para enmarcar el pedido de compromiso de las autoridades frente a una problemática que, según sostienen, requiere una respuesta urgente.
“La reciente visita del papa León XIV a nuestra patria nos dejó palabras que siguen resonando con fuerza. En su primer mensaje en la Argentina, pronunciado en el Palacio Libertad, nos recordó que ‘es un soplo la vida… pero perdura el bien’”, señalaron.
Con esa referencia, el Episcopado buscó reforzar el reclamo a los representantes políticos y poner el debate sobre la regulación de las apuestas online en el terreno de la responsabilidad pública, en un momento en que el proyecto enfrenta una definición sobre su futuro legislativo.
La Iglesia pidió que el Senado no dilate el tratamiento y que transforme el respaldo expresado en Diputados en una ley que permita avanzar en la prevención de la ludopatía y en la protección de quienes están más expuestos a sus consecuencias.