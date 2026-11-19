El oficialismo frenó el tratamiento de la ley contra la ludopatía, pero deberá debatirla la próxima semana
La moción impulsada por José Mayans para tratar el proyecto sobre tablas fue rechazada. Tras el reclamo del peronismo, el Senado acordó por unanimidad incluir la iniciativa en la sesión del jueves 26 de noviembre, con o sin dictamen.
Resumen para apurados
- Según informó el Senado, el bloque peronista reclamó este jueves tratar de urgencia la ley contra la ludopatía para evitar que el proyecto pierda estado parlamentario.
- La Libertad Avanza y aliados rechazaron el debate sobre tablas por falta de dictamen previo, proponiendo discutir la iniciativa en un plenario de comisiones la próxima semana.
- De no alcanzarse un acuerdo antes del cierre de sesiones ordinarias el 30 de noviembre, la iniciativa caducará, postergando las restricciones a las apuestas online en menores.
El oficialismo, con ayuda de los aliados provinciales, logró frenar este jueves el tratamiento inmediato del proyecto de prevención de la ludopatía, luego de que el bloque peronista reclamara debatir la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados y que está próxima a perder estado parlamentario.
La moción impulsada por José Mayans cosechó 28 votos afirmativos y 40 negativos, pero el planteo obligó al oficialismo a aceptar que el expediente sea incorporado a la agenda de la próxima sesión, prevista para el 26 de noviembre.
La segunda moción, que establece el tratamiento del proyecto la semana que viene, con o sin dictamen, fue aprobada por unanimidad, con 70 votos afirmativos.
El debate expuso las diferencias políticas en torno a la iniciativa y las contradicciones dentro del oficialismo, cuyos referentes habían manifestado públicamente su preocupación por la problemática, pero rechazaron habilitar su discusión inmediata en el recinto. Entre ellos estuvo la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien defendió la necesidad de discutir el proyecto en comisión antes de avanzar con su aprobación, consignó el diario "La Nación".
Sin estado parlamentario
El jefe del bloque peronista pidió habilitar el debate sobre tablas y recordó que el expediente lleva 731 días en el Senado. “Hay que definir si realmente estamos defendiendo intereses por sobre la salud de todos estos jóvenes que reclaman una atención por parte nuestra”, sostuvo.
Mayans cuestionó las postergaciones y pidió aprobar el texto enviado por Diputados, con la posibilidad de introducir modificaciones posteriormente. “Tratémoslo sobre tablas. Votemos así como viene de Diputados, que sea ley, que regule el Poder Ejecutivo y a partir de acá veamos qué podemos hacer para mejorar esta ley”, expresó.
El senador advirtió que, si no se aborda antes del vencimiento de los plazos, la iniciativa perderá estado parlamentario y volverá a quedar postergada. “No podemos mirar para otro lado”, insistió, al plantear que el problema afecta especialmente a los jóvenes y a la economía familiar.
Mayans sostuvo que el proyecto busca abordar la ludopatía como un problema de salud pública, prevenir las adicciones y proteger a las familias de las consecuencias del juego compulsivo. También cuestionó los intereses económicos que, a su entender, condicionan el tratamiento de la legislación.
“No estamos beneficiando con la desgracia ajena y con el dolor de tantas madres”, afirmó, y reclamó que el Senado dé una respuesta a la problemática.
Bullrich defendió el rechazo
Bullrich sostuvo que el oficialismo no habilita tratamientos sobre tablas de proyectos que no cuentan con dictamen y propuso convocar a un plenario de las tres comisiones que intervienen en la iniciativa la próxima semana.
“Nosotros por un tema que hemos defendido en todos los casos, en todas las circunstancias, no habilitamos temas por dos tercios que no tengan dictamen”, afirmó.
La senadora aseguró que el tema preocupa al oficialismo y que existe voluntad de avanzar, aunque rechazó una votación “exprés” sin dictamen. También planteó incorporar mecanismos para que el Enacom pueda disponer la baja inmediata de páginas que permitan apostar sin controles.
“Es un tema que nos preocupa, nos ocupa. No queremos mirar para el costado”, afirmó, y anticipó que los presidentes de las comisiones convocarán a una reunión para terminar de discutir el proyecto.
La postura generó cuestionamientos desde el peronismo, que advirtió que los tiempos parlamentarios son limitados y que la iniciativa podría perder estado parlamentario si no se concreta su tratamiento.
Corpacci cuestionó las demoras
La senadora Lucía Corpacci también reclamó avanzar con el proyecto y recordó que desde la Comisión de Salud se convocó a especialistas y se trabajó en una propuesta que reunía el texto de Diputados con otras iniciativas presentadas en la Cámara alta.
“Esta es la última sesión, nos queda una semana. Dígame, ¿cómo vamos a tratar y cómo vamos a resolver esto que es un verdadero problema?”, planteó.
Corpacci reprochó la falta de avances y reclamó que los legisladores asuman su responsabilidad frente a una problemática que afecta a las familias y, particularmente, a los menores.
“Todos estamos expuestos a esto. Por eso les pido, por favor, asuman la responsabilidad que tienen, dejen de pensar en los negocios que hace cada uno y asuman la responsabilidad. Los chicos están expuestos todos los días”, expresó.
La senadora pidió aprobar el texto que cuenta con media sanción de Diputados y avanzar antes de que pierda estado parlamentario.
Qué propone la iniciativa
Durante su exposición, Mayans detalló algunos de los principales puntos del proyecto, que tiene 54 artículos y 13 capítulos. Entre otras medidas, contempla:
- La prohibición del acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas.
- La regulación de la publicidad y el patrocinio de juegos de azar en redes sociales, medios de comunicación, indumentaria deportiva y mediante influencers y figuras públicas.
- La verificación biométrica para ingresar, iniciar y mantener sesiones de juego, y antes de cobrar.
- La regulación de los medios de pago, con la prohibición de utilizar tarjetas de crédito.
- La incorporación de advertencias sobre los riesgos de las apuestas y los problemas de salud y adicción.
- La regulación de mecanismos que incentivan el juego compulsivo, como premios por tiempo de juego, bonificaciones por depósitos consecutivos y rankings basados en apuestas.
- La posibilidad de autoexclusión para quienes busquen impedir su propio acceso a las plataformas.
Mayans manifestó que está a favor de la prohibición de las apuestas online y cuestionó que existan intereses económicos que condicionen el debate. “Hay que parar esto. Hay que parar esto”, concluyó durante su intervención, en la que reclamó el acompañamiento para habilitar el tratamiento inmediato.
Finalmente, aunque el Senado rechazó la moción para debatirlo este jueves, el acuerdo para incorporarlo al temario de la próxima sesión abre una nueva instancia para que la iniciativa avance antes de que concluya el período ordinario.