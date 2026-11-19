El debate expuso las diferencias políticas en torno a la iniciativa y las contradicciones dentro del oficialismo, cuyos referentes habían manifestado públicamente su preocupación por la problemática, pero rechazaron habilitar su discusión inmediata en el recinto. Entre ellos estuvo la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien defendió la necesidad de discutir el proyecto en comisión antes de avanzar con su aprobación, consignó el diario "La Nación".