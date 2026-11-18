De acuerdo con la investigación judicial, los abusos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en distintos domicilios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y un departamento que Alperovich tenía en el barrio porteño de Puerto Madero. En ese período, el exmandatario ocupaba una banca en el Senado de la Nación.