Casación redujo de 16 a 14 años la condena por abuso sexual a José Alperovich
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa del exgobernador de Tucumán. Sin embargo, confirmó la condena por los nueve hechos y mantuvo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Resumen para apurados
- Casación redujo de 16 a 14 años la condena a José Alperovich en Buenos Aires por nueve abusos sexuales, al descartar agravantes aplicados sobre su estrategia de defensa procesal.
- El exgobernador fue sentenciado en 2024 por agresiones cometidas entre 2017 y 2018 contra su sobrina, quien trabajaba en su campaña, valiéndose de su influencia y poder político.
- El fallo ratifica la responsabilidad penal y la inhabilitación perpetua para cargos públicos, consolidando el cumplimiento efectivo de la pena para el exmandatario tucumano.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional redujo de 16 a 14 años la pena de prisión impuesta a José Alperovich por abuso sexual.
Los jueces hicieron lugar parcialmente al planteo de la defensa del exgobernador de Tucumán, aunque ratificaron su responsabilidad penal y las principales sanciones establecidas en la sentencia original, según informó TN.
La nueva pena fue fijada en 14 años de prisión, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal. La resolución fue firmada por los camaristas Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse.
«Fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, accesorias legales y costas», señalaron los magistrados en el fallo.
Por qué Casación redujo la condena a José Alperovich
La defensa del exgobernador había cuestionado la valoración de las pruebas, la calificación legal de los hechos y la proporcionalidad de la pena impuesta por el juez Juan María Ramos Padilla, quien en 2024 había condenado a Alperovich a 16 años de prisión.
Uno de los puntos centrales que revisó Casación fue la utilización de determinados argumentos de la estrategia defensiva del acusado como factores para agravar la sanción.
Por mayoría, los camaristas consideraron que no correspondía penalizar la postura que Alperovich había adoptado durante el proceso judicial. El juez Horacio Leonardo Días sostuvo que «el imputado no tiene obligación de decir la verdad, y que, en el marco de la licitud, toda estrategia procesal es válida».
Según ese criterio, utilizar los argumentos del descargo como un elemento agravante podía afectar las garantías constitucionales del acusado.
El tribunal también tuvo en cuenta las circunstancias personales de Alperovich, entre ellas su edad, su estado de salud y el vínculo con sus cuatro hijos. Días consideró que esos elementos justificaban una reducción de la pena, criterio al que adhirió Sarrabayrouse.
Qué resolvió la Justicia sobre la condena y la inhabilitación
La reducción de dos años no modificó la declaración de responsabilidad penal del exgobernador. Casación rechazó los cuestionamientos de la defensa sobre la valoración de las pruebas y confirmó la condena por los nueve episodios de abuso sexual.
También ratificó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
Los magistrados entendieron que Alperovich se había valido de su función pública y de la relación de poder que mantenía con la víctima para cometer los delitos. Por ese motivo, consideraron que correspondía mantener la sanción prevista en el artículo 20 bis del Código Penal.
Entre los agravantes contemplados en la sentencia original figuraban la reiteración de las agresiones, sus consecuencias físicas y psicológicas para la víctima, el aprovechamiento de la posición de poder del acusado como gobernador y senador nacional, y el vínculo familiar y laboral entre ambos.
La causa por abuso sexual contra José Alperovich
La denuncia contra el exgobernador de Tucumán fue presentada en 2019 por una sobrina, 35 años menor que él, que trabajaba en su equipo durante la campaña electoral con la que buscaba regresar a la gobernación por cuarta vez.
De acuerdo con la investigación judicial, los abusos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en distintos domicilios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y un departamento que Alperovich tenía en el barrio porteño de Puerto Madero. En ese período, el exmandatario ocupaba una banca en el Senado de la Nación.
La acusación sostuvo que los hechos se produjeron mediante intimidación y abuso de una relación de dependencia, autoridad y poder.
Durante el juicio, el tribunal consideró acreditado que Alperovich se había aprovechado de su posición política y laboral para someter a la víctima. En los fundamentos de la condena, los jueces destacaron la asimetría de poder existente entre ambos: él era su jefe y tenía una influencia política de gran magnitud en Tucumán.
Tras la sentencia de 2024, el exgobernador quedó detenido. Ahora, con la resolución de Casación, deberá cumplir una pena de 14 años de prisión, mientras continúa vigente la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos.