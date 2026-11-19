"Los chicos están expuestos"

La senadora por Catamarca, Lucía Corpacci, también cuestionó la demora en el tratamiento y recordó que se realizaron reuniones y se convocaron especialistas para abordar la problemática. Según señaló, desde la Comisión de Salud se trabajó en una propuesta que reunía el proyecto de Diputados y otras iniciativas presentadas en el Senado.