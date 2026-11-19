La oposición reclamó tratar la ley contra la ludopatía y cuestionó el rechazo del oficialismo: "No podemos mirar para otro lado"
El jefe del bloque peronista pidió habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto, que perderá estado parlamentario si no avanza. La Libertad Avanza y sus aliados rechazaron la moción.
Resumen para apurados
- Según informó el Senado, el bloque peronista reclamó este jueves tratar de urgencia la ley contra la ludopatía para evitar que el proyecto pierda estado parlamentario.
- La Libertad Avanza y aliados rechazaron el debate sobre tablas por falta de dictamen previo, proponiendo discutir la iniciativa en un plenario de comisiones la próxima semana.
- De no alcanzarse un acuerdo antes del cierre de sesiones ordinarias el 30 de noviembre, la iniciativa caducará, postergando las restricciones a las apuestas online en menores.
El jefe del bloque peronista, José Mayans, reclamó este jueves que el Senado trate de manera inmediata el proyecto de prevención de la ludopatía y advirtió que, si no se aborda antes del vencimiento de los plazos, la iniciativa perderá estado parlamentario.
Durante su exposición, el parlamentario formoseño cuestionó la falta de voluntad para avanzar con la propuesta y apuntó contra el oficialismo y sus aliados por rechazar la habilitación del debate sobre tablas. La propuesta era debatida en estos momentos y se esperaba la votación.
“Hay que definir si realmente estamos defendiendo intereses por sobre la salud de todos estos jóvenes que reclaman una atención por parte nuestra”, sostuvo el senador, al recordar que el expediente lleva 731 días en la Cámara alta y que obtuvo un amplio respaldo en Diputados.
Mayans pidió votar el proyecto tal como llegó de la Cámara baja y planteó que, si existen aspectos por corregir, puedan modificarse posteriormente. “Tratémoslo sobre tablas. Votemos así como viene de Diputados, que sea ley, que regule el Poder Ejecutivo y a partir de acá veamos qué podemos hacer para mejorar esta ley”, expresó.
La iniciativa, según explicó, aborda la ludopatía como un problema de salud pública y busca prevenir las adicciones, especialmente entre los jóvenes, además de proteger los ingresos familiares frente a las consecuencias del juego compulsivo.
Rechazo de los libertarios
La moción de Mayans requería los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, adelantó el rechazo y defendió la postura de no tratar proyectos sin dictamen, aunque aseguró que el tema preocupa al oficialismo y que existe voluntad de avanzar.
“Nosotros por un tema que hemos defendido en todos los casos, en todas las circunstancias, no habilitamos temas por dos tercios que no tengan dictamen”, sostuvo Bullrich.
La senadora propuso convocar la próxima semana a un plenario de las tres comisiones que intervienen en el proyecto para terminar de discutirlo y avanzar con su tratamiento, pese a que el proyecto tendrá vigencia hasta fines de ese mes y la sesiones ordinarias concluirán el 30 de noviembre.
También planteó incorporar mecanismos para que el organismo Enacom pueda disponer la baja inmediata de páginas que permitan apostar sin controles.
“Es un tema que nos preocupa, nos ocupa. No queremos mirar para el costado”, afirmó, y sostuvo que el oficialismo no acompañará una votación “exprés” sin dictamen porque considera que hay aspectos para incorporar y discutir.
También hubo rechazos al tratamiento en el recinto de otros parlamentarios libertarios y aliados provinciales, como los de Jujuy y Salta.
"Los chicos están expuestos"
La senadora por Catamarca, Lucía Corpacci, también cuestionó la demora en el tratamiento y recordó que se realizaron reuniones y se convocaron especialistas para abordar la problemática. Según señaló, desde la Comisión de Salud se trabajó en una propuesta que reunía el proyecto de Diputados y otras iniciativas presentadas en el Senado.
“Esta es la última sesión, nos queda una semana. Dígame, ¿cómo vamos a tratar y cómo vamos a resolver esto que es un verdadero problema?”, planteó.
Corpacci reprochó que, pese al trabajo realizado, no se haya avanzado en el debate y reclamó que se asuma la responsabilidad frente a una problemática que afecta a las familias y, particularmente, a los menores.
“Todos estamos expuestos a esto. Por eso les pido, por favor, asuman la responsabilidad que tienen, dejen de pensar en los negocios que hace cada uno y asuman la responsabilidad. Los chicos están expuestos todos los días”, expresó.
La senadora pidió que se apruebe el texto que cuenta con media sanción de Diputados y que el Senado avance con la iniciativa antes de que pierda estado parlamentario.
Qué propone el proyecto
Durante su exposición, Mayans detalló algunos de los principales puntos de la iniciativa, que tiene 54 artículos y 13 capítulos. Entre ellos, mencionó:
- La prohibición del acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas.
- La regulación de la publicidad y el patrocinio de juegos de azar, incluidos los anuncios en redes sociales, medios de comunicación, indumentaria deportiva y la participación de influencers y figuras públicas.
- La verificación biométrica para ingresar, iniciar y mantener sesiones de juego, y antes de cobrar.
- La regulación de los medios de pago, con la prohibición de utilizar tarjetas de crédito.
- La incorporación de advertencias sobre los riesgos de las apuestas y los problemas de salud y adicción.
- La regulación de mecanismos que incentivan el juego compulsivo, como premios por tiempo de juego, bonificaciones por depósitos consecutivos y rankings basados en apuestas.
- La posibilidad de autoexclusión para quienes busquen impedir su propio acceso a las plataformas.
Mayans manifestó que está a favor de la prohibición de las apuestas online y cuestionó que existan intereses económicos que condicionen el debate. “No estamos beneficiando con la desgracia ajena y con el dolor de tantas madres”, afirmó.
El senador insistió en que el proyecto debe tratarse antes de que venza el plazo parlamentario y advirtió que, de no avanzar, volverá a quedar postergado. “Hay que parar esto. Hay que parar esto”, concluyó al reclamar el acompañamiento para habilitar el debate.