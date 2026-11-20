La Fórmula 1 continúa con su actividad en el Gran Premio de Las Vegas, una nueva fecha del calendario que tiene a Franco Colapinto como uno de los protagonistas. Después de las primeras dos prácticas libres, el piloto argentino se prepara para afrontar la última sesión de entrenamientos, la clasificación y la carrera.
Colapinto viene de completar una segunda práctica libre positiva, en la que terminó en el noveno puesto con un tiempo de 1m49s229. El argentino logró meterse entre los diez mejores en los últimos minutos de una sesión condicionada por las condiciones de la pista, luego de que la lluvia impidiera registrar tiempos válidos durante el primer entrenamiento.
Ahora, el representante de Alpine tendrá una nueva oportunidad para ajustar la puesta a punto de su monoplaza antes de la clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera del domingo.
A qué hora son la práctica 3, la clasificación y la carrera de la Fórmula 1
La actividad del Gran Premio de Las Vegas continuará con el siguiente cronograma, expresado en horario argentino:
Viernes 20 de noviembre: tercera práctica libre, a las 21.30.
Sábado 21 de noviembre: clasificación, a la 1 de la madrugada.
Domingo 22 de noviembre: carrera, a la 1 de la madrugada.
La tercera práctica libre será la última oportunidad para que los equipos evalúen el rendimiento de sus autos antes de disputar la clasificación. Para Colapinto, será una instancia importante para intentar sostener las buenas sensaciones que dejó su actuación en la FP2.
El momento decisivo llegará durante la madrugada del sábado, cuando los pilotos buscarán conseguir la mejor posición posible en la grilla de partida. Finalmente, la carrera se disputará en la madrugada del domingo, en el circuito callejero de Las Vegas.