En primer lugar aparece Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que se le destina el 26% del monto total previsto (más de $110.000 millones), según los números a los que accedió LA GACETA. Le sigue Obras Públicas, con un 20% que se traduce en unos $90.000 millones; y luego Servicios Públicos, a la que le corresponde el 13% del Presupuesto total y alcanza un monto superior a los $55.000 millones.