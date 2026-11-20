El proyecto de Presupuesto municipal prevé $454.000 millones para 2027. En las próximas semanas, el Concejo Deliberante de la Capital pondrá el foco no solo en la cifra final, sino también en el porcentaje destinado a cada una de las oficinas que dependen de la intendenta Rossana Chahla. Hay cinco reparticiones que se llevan el 75% del monto total.
A través de la Secretaría de Hacienda (a cargo de Sebastián Ruiz Toscano) y la de Ingresos Municipales (que maneja Fernanda Herrera), la Municipalidad de San Miguel de Tucumán elevó al cuerpo deliberativo un cálculo que, comparándolo con el Presupuesto actual, corresponde a un incremento del 29,9%.
Pero los fondos dispuestos para este año fueron ampliados, a pedido del Ejecutivo y con el permiso del Concejo. Así, el Presupuesto vigente de $349.000 millones pasó a $401.000 millones en este ejercicio. Tomando en cuenta ese número, hay interpretaciones que plantean que el aumento presupuestario es de un 13%.
La distribución de partidas propuesta por Chahla para 2027 no difiere demasiado de la actual. De hecho, las cinco Secretarías en las que más se invirtió este año son las mismas para el año que viene.
En primer lugar aparece Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que se le destina el 26% del monto total previsto (más de $110.000 millones), según los números a los que accedió LA GACETA. Le sigue Obras Públicas, con un 20% que se traduce en unos $90.000 millones; y luego Servicios Públicos, a la que le corresponde el 13% del Presupuesto total y alcanza un monto superior a los $55.000 millones.
Las siguientes con mayor porcentaje son la Secretaría General (un 10%), con más de $45.000 millones, y Movilidad Urbana (un 6%), a la que se le transfieren más de $25.000 millones.
El Concejo Deliberante se lleva un 6,2% del cálculo de erogaciones (fondos por $28.100 millones) y la oficina de Gobierno un 5,2% (por encima de los $20.000 millones).
La Municipalidad capitalina sostiene que el cálculo se preparó teniendo en cuenta las proyecciones contenidas en el proyecto de Presupuesto Nacional, que suponen un crecimiento anual promedio del PIB de 4,0% y el IPC un 18,0% interanual.
Sueldos del personal
A su vez, la partida destinada a atender los sueldos del personal representa el 34% del total de erogaciones previstas para 2027. En la exposición de motivos, el Ejecutivo municipal remarca que no se alteró la planta de cargos ni la incidencia del gasto en personal respecto del 2026.
El proyecto deberá ser analizado en el comité que preside el oficialista Emiliano Vargas Aignasse e integran los peronistas Gonzalo Carrillo Leito y José María Franco; el radical José María Canelada; y el referente de Libres del Sur, Gastón Gómez. El equipo suele convocar a funcionarios del Ejecutivo municipal para que expongan de manera más detallada el plan de gastos propuesto.