Franco Colapinto cerró una segunda práctica libre positiva en el Gran Premio de Las Vegas. Después de una primera sesión prácticamente anulada por la lluvia, el piloto argentino consiguió aprovechar los últimos minutos de actividad y terminó en el octavo puesto, con un tiempo de 1m49s229. El resultado le permitió meterse entre los diez mejores en una tanda en la que Alpine mostró una evolución a medida que mejoraron las condiciones del circuito.
La actividad comenzó a la 1 de la madrugada de Argentina, con una temperatura ambiente de 15°C y apenas 13°C sobre el asfalto. Aunque la lluvia había cesado, la pista todavía presentaba sectores húmedos que obligaron a los equipos a trabajar con precaución. Los primeros pilotos salieron con neumáticos para lluvia extrema, mientras que Alpine decidió esperar en los boxes para evaluar el comportamiento del trazado.
Colapinto permaneció durante la primera media hora junto a sus ingenieros, sin colocarse el casco y atento a los tiempos que comenzaban a marcar sus rivales. Mientras tanto, Lando Norris, Charles Leclerc y Oscar Piastri se alternaban en los primeros lugares de una clasificación que cambiaba rápidamente a medida que el circuito se secaba.
Uno de los momentos que modificó el desarrollo de la práctica llegó cuando Norris apostó por los neumáticos intermedios. El piloto de McLaren comenzó a bajar considerablemente sus registros y marcó una referencia de 1m50s930, que lo ubicó momentáneamente en lo más alto. La decisión confirmó que las condiciones habían mejorado y abrió el camino para que otros equipos cambiaran de compuesto.
La recuperación de Colapinto
El argentino salió finalmente a pista cuando habían transcurrido 33 minutos de la sesión. Lo hizo con neumáticos intermedios, seguido inmediatamente por su compañero Pierre Gasly. Ambos comenzaron con vueltas de reconocimiento antes de buscar registros competitivos.
En sus primeros intentos, Colapinto todavía se encontraba lejos de los tiempos de punta. Sin embargo, a medida que ganó confianza sobre el asfalto, comenzó a mejorar sus parciales. Su primer salto importante llegó con una vuelta de 1m51s849, que lo ubicó momentáneamente entre los diez mejores.
Gasly respondió con una vuelta más rápida y desplazó al argentino, pero Colapinto volvió a mejorar. Con un registro de 1m50s827 consiguió alcanzar el séptimo puesto, aunque nuevamente su compañero lo superó por unas dos décimas y media.
Mientras tanto, Leclerc estableció una de las referencias más competitivas de la sesión al marcar 1m49s166, en una muestra de cuánto habían evolucionado las condiciones respecto del inicio.
La práctica también tuvo una interrupción inesperada. Cuando restaban diez minutos, los comisarios mostraron la bandera roja por la presencia de una bolsa en el circuito, que fue destruida al paso del Aston Martin de Lance Stroll. El incidente obligó a detener momentáneamente la actividad para retirar los restos y garantizar la seguridad.
La sesión se reanudó cuando quedaban apenas cinco minutos. Colapinto, que en ese momento ocupaba el undécimo lugar, salió nuevamente a pista con la intención de mejorar su registro.
En su último intento, el argentino marcó 1m49s229 y escaló hasta la novena posición, cerrando una práctica alentadora después de un comienzo de jornada complicado por el clima.
Más allá del resultado, la segunda sesión permitió a Alpine recuperar parte del trabajo que no había podido realizar durante la primera práctica. Para Colapinto, el noveno puesto representó una señal positiva de cara a la continuidad del Gran Premio de Las Vegas, aunque todavía resta comprobar si ese rendimiento puede sostenerse en las próximas salidas a pista.