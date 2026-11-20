Franco Colapinto cerró una segunda práctica libre positiva en el Gran Premio de Las Vegas. Después de una primera sesión prácticamente anulada por la lluvia, el piloto argentino consiguió aprovechar los últimos minutos de actividad y terminó en el octavo puesto, con un tiempo de 1m49s229. El resultado le permitió meterse entre los diez mejores en una tanda en la que Alpine mostró una evolución a medida que mejoraron las condiciones del circuito.