La aprobación de la reforma del sistema de discapacidad en el Senado de la Nación fue recibida con alivio por las instituciones prestadoras de Tucumán, que llevan dos años reclamando cambios en el financiamiento y las condiciones de funcionamiento del sector. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y establece un nuevo marco normativo para las pensiones no contributivas, la actualización de los recursos y el pago de las prestaciones. Sin embargo, para quienes trabajan diariamente con personas con discapacidad, todavía quedan cuestiones centrales por resolver.