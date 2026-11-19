La senadora nacional Juliana Di Tullio lanzó duras críticas contra Patricia Bullrich durante la sesión de este jueves en el Senado, donde se debatió y aprobó la Ley de Discapacidad. La legisladora peronista cuestionó el accionar de la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad y la acusó de haber reprimido a personas con discapacidad durante las protestas de 2025.