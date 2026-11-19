Di Tullio apuntó contra Bullrich: “Hay que ser cobarde y miserable para reprimir a personas con discapacidad”
La senadora del bloque Justicialista cuestionó a la exministra de Seguridad durante el debate por la Ley de Discapacidad. También reclamó al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la norma, aprobada por unanimidad en el Senado.
Resumen para apurados
- En el Senado, la legisladora Juliana Di Tullio acusó a Patricia Bullrich de reprimir protestas pasadas, en el marco de la aprobación unánime de la Ley de Discapacidad.
- El proyecto obtuvo 71 votos favorables, incluidos los del oficialismo, tras cuestionamientos previos de la oposición sobre la gestión de pensiones por discapacidad.
- La oposición enfatizó la necesidad de que el Poder Ejecutivo aplique plenamente la ley, ante antecedentes de vetos presidenciales a iniciativas sancionadas por el Congreso.
La senadora nacional Juliana Di Tullio lanzó duras críticas contra Patricia Bullrich durante la sesión de este jueves en el Senado, donde se debatió y aprobó la Ley de Discapacidad. La legisladora peronista cuestionó el accionar de la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad y la acusó de haber reprimido a personas con discapacidad durante las protestas de 2025.
“Hay que ser cobarde y miserable para reprimir a las personas con discapacidad. Alguien que era responsable y que hoy es la presidenta del bloque del oficialismo. Hay que ser miserable para pegarles, cazarlos y reprimirlos. Hay que ser cobarde”, expresó Di Tullio durante su intervención.
Las críticas de Di Tullio a Bullrich por la represión
La senadora también cuestionó el discurso del Gobierno de Javier Milei sobre las pensiones por discapacidad y las denuncias de presuntas irregularidades en su otorgamiento.
En ese sentido, calificó de “siniestra” la construcción de un relato que, según sostuvo, pone bajo sospecha a las personas que reciben esos beneficios. “Es una maldad, es un discurso perverso”, afirmó.
“Es gravísimo lo que construyen socialmente como relato. La construcción social de un país no puede tener estos condimentos, donde ponen en tela de juicio que las personas con discapacidad no tengan discapacidad”, señaló.
Di Tullio sostuvo además que las personas con discapacidad fueron violentadas desde distintos ámbitos y responsabilizó al Estado por esas situaciones. “Los violentaron, física, moral, digitalmente, verbalmente, todo desde el Estado”, manifestó.
El reclamo al Gobierno de Milei por la Ley de Discapacidad
Durante el debate, la legisladora también hizo referencia al cambio de postura de los sectores oficialistas, que finalmente acompañaron la iniciativa después de haberla rechazado anteriormente.
“A mí me encanta que se den vuelta y voten a favor ahora, después de que las personas, los argentinos y argentinas con discapacidad y sus familias le hayan torcido la mano, el brazo y le hayan cortado la motosierra”, expresó.
La senadora también advirtió que la aprobación de la norma no garantiza por sí sola su aplicación y reclamó que el Poder Ejecutivo cumpla con sus disposiciones.
“Vamos a ver si lo cumple, lo digo en serio, vamos a ver si el Presidente cumple con esta ley, ya nos vetó una”, afirmó, en referencia a la anterior intervención del mandatario sobre una iniciativa vinculada con el sector.
La Ley de Discapacidad fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 71 votos afirmativos, incluidos los representantes de La Libertad Avanza. En la Cámara de Diputados, el proyecto también había conseguido un respaldo amplio, con 237 votos a favor.