La falta de políticas públicas y de recursos de asistencia condiciona la vida adulta de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina. La ausencia de acompañamiento estatal limita sus posibilidades de tomar decisiones, acceder a un empleo y participar de la vida social, mientras que las familias terminan asumiendo gran parte de las tareas de cuidado. Así lo advierte una investigación presentada por la Red de Asistencia Legal y Social (RALS).