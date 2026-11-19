El Senado sesiona en vivo: emergencia en discapacidad, patentes y propiedad privada, entre los temas centrales
Resumen para apurados
- Según informó la prensa parlamentaria, el Senado argentino sesiona este jueves en el Congreso para tratar la emergencia en discapacidad y otras leyes antes de fin de año.
- El plenario aborda proyectos como la Ley de Tierras y la Ley Joaquín en una de las últimas sesiones ordinarias, tras acuerdos alcanzados entre los diferentes bloques políticos.
- De aprobarse, la emergencia en discapacidad será ley y garantizará prestaciones médicas, mientras la Cámara espera el informe del jefe de Gabinete la próxima semana.
El Senado de la Nación realiza este jueves una nueva sesión ordinaria, con una agenda que reúne iniciativas de relevancia política, económica y social. Entre los principales asuntos se encuentra la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que de ser aprobada quedará convertida en ley.
La reunión es una de las últimas del período ordinario, que concluirá a fines de noviembre. La semana que viene está prevista la presencia del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, en el recinto para brindar su primer informe de gestión, y luego podría realizarse una última sesión antes del cierre del período.
La agenda acordada por los presidentes de bloque incluye, además, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el régimen de cabotaje y marina mercante, la denominada Ley Joaquín y la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, consignó el sitio Parlamentario.
Emergencia en discapacidad
Uno de los principales puntos del temario es la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. El proyecto ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y su coexistencia con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
También garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud -o la denominación que adopte en el futuro-, incorpora la asignación de partidas presupuestarias y habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
La iniciativa contempla, además, la participación del Consejo Federal de Discapacidad en el diseño de futuras políticas públicas y establece un mecanismo de notificación ante eventuales suspensiones de beneficios, con un plazo de 60 días para que los titulares puedan efectuar sus descargos y una posterior revisión.
Los otros proyectos que se debaten
En el recinto también se trata la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya fue aprobado por Diputados y regresó al Senado tras las modificaciones introducidas durante su tratamiento en la Cámara revisora.
Otro de los asuntos es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla la restitución de la Ley de Tierras Rurales. La iniciativa propone derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto la derogación de esa legislación, y restablecer su plena vigencia.
El temario incluye la denominada Ley Joaquín, impulsada por los padres de Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años que murió en enero pasado tras caerle encima un arco de fútbol. El proyecto establece condiciones obligatorias para la instalación, sujeción y mantenimiento de estructuras deportivas y juegos, tanto en espacios públicos como privados, con el objetivo de prevenir accidentes.
También se debate el régimen especial para fortalecer el cabotaje nacional y la marina mercante argentina, que contempla medidas para el transporte fluvial y la actividad comercial, junto con disposiciones sobre admisión temporaria.
Entre las cuestiones previstas figura, además, el acuerdo para el ascenso del general Sebastián Ibáñez y la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
La agenda parlamentaria contempla asimismo un proyecto de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, una resolución por el centenario del nacimiento del expresidente Raúl Alfonsín y seis tratados internacionales, además de otros órdenes del día acordados para la sesión.