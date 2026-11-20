Resumen para apurados
- En Lastenia, un hombre asesinó a la sobrina de su expareja tras confundirla con ella y luego se quitó la vida, en lo que representa el noveno femicidio del año.
- El agresor atacó en una vivienda de La Cerámica creyendo que la víctima era su expareja durmiendo junto a su hijo; luego huyó y se quitó la vida en su trabajo.
- El caso generó conmoción en Lastenia y profundiza la alarma por la recurrencia de femicidios en la provincia, mientras la Justicia analiza las circunstancias del hecho.
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