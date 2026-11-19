El crimen ocurrido en el barrio La Cerámica, en Lastenia, fue un femicidio que terminó con una víctima que, según los primeros indicios de la investigación, no era la mujer a la que el agresor habría ido a buscar. El hombre, identificado como Gonzalo Oscar, habría intentado asesinar a su ex pareja, pero se equivocó y terminó con la vida de su sobrina, María Belén Soria, de 27 años. Horas después, se quitó la vida al arrojarse desde una chimenea de un ingenio del sur de la provincia.