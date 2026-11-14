Seguridad

Clausuraron una fiesta clandestina en Lastenia donde había unos 400 menores y se vendía alcohol

Un operativo policial y del IPLA permitió detectar una celebración de fin de curso en un quincho cercano a la Ruta Provincial 302.

IMAGEN DE LA POLICÍA
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Por Redacción Seguridad Hace 5 Hs

Una fiesta clandestina que reunía a aproximadamente 400 menores de edad terminó con la clausura del lugar en Lastenia. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía y personal del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), luego de detectar que en el establecimiento se comercializaban bebidas alcohólicas a adolescentes.

El operativo se desarrolló en un inmueble ubicado en inmediaciones de la Ruta Provincial 302, donde se había organizado una celebración para despedir el ciclo lectivo.

Según la información difundida, durante el encuentro se vendían bebidas alcohólicas a los menores, una irregularidad que motivó la intervención de las autoridades.

Ante la situación constatada, los efectivos policiales y los inspectores del IPLA dispusieron la clausura del quincho, donde se desarrollaba la fiesta.

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