Molinuevo anticipó su propuesta para gobernar la capital: menos políticos y más obras

En medio de sus cuestionamientos, la candidata a intendenta adelantó uno de los principales ejes de su propuesta de gobierno para San Miguel de Tucumán. “Desde La Libertad Avanza tenemos una propuesta clara para el próximo año: reducir el costo político al mínimo, terminar con los privilegios de la política y destinar esos recursos a las obras de infraestructura que San Miguel de Tucumán necesita”, afirmó.