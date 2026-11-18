Resumen para apurados
- Según la prensa local, Soledad Molinuevo (LLA) criticó a la intendenta Rossana Chahla por destinar $153.000 millones a sueldos en el presupuesto de San Miguel de Tucumán.
- Molinuevo sostuvo que la partida salarial y el costo del Concejo Deliberante resultan desmedidos ante el deterioro urbano y la falta de obras básicas en la capital provincial.
- La referente opositora planteó reducir el gasto político para volcarlo a infraestructura, perfilando los ejes del debate electoral rumbo a los comicios municipales.
La presentación del presupuesto municipal para el próximo año desató una fuerte polémica política en San Miguel de Tucumán. Soledad Molinuevo, candidata a intendenta de la capital por La Libertad Avanza, salió al cruce de Rossana Chahla y cuestionó las prioridades de su gestión, especialmente los millonarios recursos destinados al pago de salarios.
Según las cifras señaladas por Molinuevo, el municipio contempla $153.000 millones para sueldos, una cifra que la candidata libertaria consideró desproporcionada frente a las necesidades de infraestructura y servicios que presenta la capital tucumana. “Los vecinos de San Miguel de Tucumán merecemos explicaciones y una rendición de cuentas clara sobre el elevadísimo presupuesto que usted presentó”, expresó a través de sus redes sociales.
La candidata apuntó directamente contra lo que definió como una estructura política gigantesca y cuestionó el costo del Concejo Deliberante, al que calificó como “el más caro del país”.
“$153.000 millones destinados a sueldos, para sostener una estructura política gigantesca y el Concejo Deliberante más caro del país, mientras los capitalinos convivimos con calles destruidas, aguas servidas, suciedad, una ciudad completamente abandonada y donde caen dos gotas de lluvia y se inundan barrios enteros”, disparó.
También puso el foco en las graves deficiencias de infraestructura que afectan diariamente a los vecinos, especialmente durante las tormentas, cuando distintos sectores de la ciudad sufren anegamientos.
“Es inadmisible que se destinen semejantes recursos a sostener la burocracia política mientras los vecinos siguen esperando las obras más básicas”, sostuvo.
Molinuevo anticipó su propuesta para gobernar la capital: menos políticos y más obras
En medio de sus cuestionamientos, la candidata a intendenta adelantó uno de los principales ejes de su propuesta de gobierno para San Miguel de Tucumán. “Desde La Libertad Avanza tenemos una propuesta clara para el próximo año: reducir el costo político al mínimo, terminar con los privilegios de la política y destinar esos recursos a las obras de infraestructura que San Miguel de Tucumán necesita”, afirmó.
De esta manera, Molinuevo marcó diferencias con la actual administración municipal y planteó la necesidad de avanzar hacia un municipio más austero, con menos burocracia y mayor inversión en infraestructura y servicios esenciales.
La candidata libertaria sostuvo que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a resolver los problemas cotidianos de los vecinos y no a financiar estructuras políticas que considera excesivas.
Finalmente, cerró con un contundente mensaje dirigido a la intendenta Chahla: “Los impuestos de los vecinos tienen que volver en obras y servicios, no en privilegios para los políticos. San Miguel de Tucumán merece recuperar su grandeza”.