Camila Giuliano salió a responder a la diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza (LLA), luego de sus cuestionamientos a la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. La dirigente chahlista cuestionó lo que consideró una contradicción entre los reclamos de la precandidata a intendenta opositora y la política de obra pública del gobierno de Javier Milei.