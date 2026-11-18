Giuliano cuestionó a Molinuevo por sus críticas contra Chahla: “¿Cuántas obras gestionó para los tucumanos?”
La secretaria de Gobierno capitalina cuestionó a la diputada de La Libertad Avanza por reclamar obras públicas a la intendenta de San Miguel de Tucumán. Defendió la gestión municipal, rechazó los cuestionamientos sobre el gasto en personal y apuntó contra la actividad legislativa de Molinuevo
Resumen para apurados
- En Tucumán, la secretaria Camila Giuliano replicó críticas de la diputada Soledad Molinuevo a Rossana Chahla, acusando a La Libertad Avanza de frenar obras a nivel nacional.
- Molinuevo cuestionó el gasto salarial municipal; ante ello, Giuliano defendió las cuentas locales, alegando una baja del porcentaje en personal y obras con fondos propios.
- El cruce expone la disputa política local entre el oficialismo municipal y La Libertad Avanza por la obra pública y la administración de los recursos del Estado.
Camila Giuliano salió a responder a la diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza (LLA), luego de sus cuestionamientos a la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. La dirigente chahlista cuestionó lo que consideró una contradicción entre los reclamos de la precandidata a intendenta opositora y la política de obra pública del gobierno de Javier Milei.
“Es increíble el nivel de contradicción de Soledad Molinuevo. Representa a La Libertad Avanza, el espacio político que convirtió la paralización de la obra pública en una bandera, pero ahora le reclama obras a la intendenta Rossana Chahla”, sostuvo la secretaria de Gobierno.
En ese sentido, cuestionó la falta de inversiones nacionales en infraestructura y el desfinanciamiento del programa Remediar, destinado a la provisión de medicamentos. “¿Cuántas rutas pavimentó Milei? ¿Cuántas obras gestionó Molinuevo para los tucumanos?”, planteó.
Giuliano defendió la administración municipal y aseguró que, pese a las restricciones presupuestarias, la gestión de Chahla continúa ejecutando obras con recursos propios. Entre ellas, mencionó la pavimentación de calles, la recuperación de plazas, las mejoras en el alumbrado público y la ampliación de servicios en los barrios.
La dirigente también respondió a los cuestionamientos de Molinuevo sobre el gasto salarial del municipio. Según los datos que presentó, el gasto en personal pasó de representar el 47,01% del presupuesto municipal en 2022 al 33,72% previsto para 2026, lo que implica una reducción de más de 13 puntos porcentuales en su participación dentro del presupuesto.
“Detrás de los salarios de los empleados municipales hay médicos, enfermeros, docentes, personal de mantenimiento, agentes de tránsito y trabajadores que hacen posible el funcionamiento de nuestra ciudad”, argumentó.
En esa línea, comparó las cifras municipales con las del Presupuesto Nacional 2026, que, según indicó, contempla $16,3 billones para gastos de personal. “Lo que Molinuevo debería explicar es cómo un Gobierno nacional que destina semejantes recursos a su funcionamiento decidió paralizar la obra pública y retirar inversiones fundamentales de las provincias”, afirmó.
Giuliano también defendió la transparencia de la administración de Chahla y sostuvo que rendir cuentas implica poner a disposición de la ciudadanía la información sobre el destino de los recursos públicos.
“Claro que falta mucho por hacer. Pero mientras algunos utilizan cifras aisladas para hacer política, nosotros mostramos resultados. Respetamos las opiniones y las críticas, porque forman parte de la democracia, pero exigimos que se hagan con información y argumentos serios”, expresó.
Finalmente, dirigió sus cuestionamientos a la actividad parlamentaria de Molinuevo. Aseguró que, en lo que va de 2026, la diputada no intervino en las sesiones de la Cámara baja y presentó únicamente dos proyectos de beneplácito, sin impulsar iniciativas de ley.
“Si Molinuevo dice que acá no se trabaja, sería bueno que cuente qué hizo desde su banca para conseguir obras o recursos para Tucumán”, manifestó.
Y concluyó con un nuevo cuestionamiento a la legisladora libertaria: “Antes de exigirle más obras a Rossana Chahla, Molinuevo debería explicar por qué no le exige una sola vereda al Gobierno nacional que representa”.