Gimena Torres será candidata a intendenta de Las Talitas por La Libertad Avanza
La dirigente de CREO Tucumán confirmó que competirá por la intendencia de Las Talitas dentro del espacio que conduce Lisandro Catalán, candidato a gobernador de la provincia. Su anuncio también dejó una fuerte señal política de acercamiento entre La Libertad Avanza y el partido que actualmente lidera Paula Omodeo.
Resumen para apurados
- Según se informó, Gimena Torres anunció su candidatura a intendenta de Las Talitas por La Libertad Avanza para disputar el gobierno municipal en las elecciones de 2027.
- La dirigente de CREO formalizó su postulación junto a Lisandro Catalán, cuestionando el nepotismo comunal y marcando un acercamiento político entre ambos espacios opositores.
- El acuerdo afianza la estructura de La Libertad Avanza en Tucumán y anticipa una articulación con el espacio de Paula Omodeo de cara a la disputa por la gobernación en 2027.
La Libertad Avanza continúa avanzando en su armado territorial de cara a las elecciones de 2027 en Tucumán. En esta oportunidad, Gimena Torres, dirigente de CREO Tucumán, anunció oficialmente que será candidata a intendenta de Las Talitas por el espacio político que conduce Lisandro Catalán.
El anuncio no pasó inadvertido en el escenario político provincial, ya que Torres agradeció públicamente tanto a Catalán y a la estructura de La Libertad Avanza como a su equipo de CREO, el partido que actualmente conduce la diputada Paula Omodeo.
El gesto representa una nueva señal de acercamiento entre ambos sectores políticos, en momentos en que Catalán trabaja en la construcción de una alternativa opositora para disputar la gobernación de Tucumán en 2027.
Duras críticas al nepotismo en Las Talitas
En su presentación, Torres apuntó directamente contra el sistema político que gobierna Las Talitas desde hace años y cuestionó la distribución de cargos públicos entre familiares y allegados al poder.
“Las Talitas necesita un cambio de verdad. No podemos seguir con una ciudad donde los cargos públicos se reparten entre familiares y amigos, donde gobiernan siempre los mismos y las oportunidades nunca llegan a todos los vecinos”, expresó.
La flamante candidata aseguró que su objetivo será terminar con los privilegios políticos y construir un municipio más transparente, eficiente y con mayores oportunidades para los vecinos.
“Vamos a trabajar incansablemente para terminar con los privilegios de unos pocos y construir una ciudad con transparencia, trabajo y oportunidades para todos”, sostuvo.
Catalán fortalece su armado provincial y se acerca a CREO
La candidatura de Torres en Las Talitas se enmarca en la estrategia de Lisandro Catalán de consolidar referentes propios en los distintos municipios de Tucumán.
El dirigente libertario, que buscará disputar la gobernación en 2027, viene impulsando la participación de nuevos dirigentes provenientes del sector privado y de espacios políticos que comparten la necesidad de transformar la provincia.
En ese contexto, la referencia explícita de Torres a CREO adquiere especial relevancia política, ya que deja en evidencia un acercamiento entre el espacio libertario y el partido conducido por Paula Omodeo.
Aunque todavía no se anunció formalmente un acuerdo electoral entre ambas fuerzas, el lanzamiento de Torres constituye una señal concreta de diálogo y articulación política de cara al próximo proceso electoral.
“Esta vez, es en serio”
Con un mensaje centrado en la renovación política, el fin del nepotismo y la necesidad de transformar Las Talitas, Torres cerró su presentación con una frase contundente:
“Las Talitas puede mucho más. Y vamos a demostrarlo. Esta vez, es en serio”.
De esta manera, La Libertad Avanza suma una nueva candidatura municipal y continúa ampliando su construcción política en Tucumán, con Lisandro Catalán como principal referente provincial y aspirante a la gobernación.