Resumen para apurados
- Argentina se prepara para los últimos tres fines de semana largos de 2026 entre noviembre y diciembre, debido a conmemoraciones patrias y celebraciones religiosas nacionales.
- El 23 de noviembre traslada el Día de la Soberanía, sumándose al puente turístico del 7 y 8 de diciembre y al feriado de Navidad, tras un mes con ajustes por visitas papales.
- Estas pausas impulsarán el turismo interno y anticipan el calendario de 2027, que iniciará con fines de semana extendidos en Año Nuevo, Carnaval y Semana Santa en marzo.
A 2026 le queda poco menos de un mes y medio para llegar a su fin y dejar lugar al calendario 2027. Entre lo que le resta a noviembre y diciembre, quedan aún algunos días especiales señalados en la agenda nacional. El año no terminará sin antes haber atravesado por días feriados trasladables, no trasladables y un día no laborable con fines turísticos.
Después de un noviembre que sufrió modificaciones de último minuto por la visita del papa León XIV a Argentina, la última semana del mes tendrá un día extraordinario. Tradicionalmente, cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, declarado feriado trasladable. Por ese motivo, el día extraordinario se correrá al siguiente lunes, 23 de noviembre, que formará un fin de semana largo junto al sábado y el domingo.
Cuántos feriados habrá en diciembre
Diciembre estará atravesado por las festividades religiosas. La primera de ellas está vinculada a una convocatoria masiva que lleva a los fieles a peregrinar en distintos puntos del país. El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible que este año coincidirá con un martes. Por ello, el Gobierno de la Nación decidió convertir el día previo, lunes 7 de diciembre, en día no laborable con fines turísticos para potenciar el desplazamiento de la población entre las ciudades.
El último feriado del año también quedará nucleado en los festejos religiosos masivos. Se trata del 25 de diciembre, Navidad, que este año será un viernes y dará inicio a un fin de semana de tres días. Así, las fiestas iniciarán el jueves por la noche y, para muchos, habrá cuatro días libres. Lo mismo sucederá a la semana siguiente, ya que el 1 de enero también será viernes, primer feriado de 2027 que dará lugar a un fin de semana de tres días.
Cuándo será Carnaval en 2027
El calendario de feriados nacionales de 2027 comenzará a sumar fines de semana largos desde febrero, con la llegada de los festejos de Carnaval. La celebración tendrá lugar el lunes 8 y el martes 9 de febrero, dos jornadas declaradas feriados nacionales inamovibles. Como ambas fechas coincidirán con el inicio de la semana laboral, se formará un descanso de cuatro días consecutivos, desde el sábado 6 hasta el martes 9.
Después de Carnaval, el calendario no tendrá otros feriados nacionales durante el resto de febrero ni en las primeras semanas de marzo. La siguiente fecha será el miércoles 24 de marzo, cuando se conmemore el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se trata de un feriado inamovible que, en 2027, quedará muy próximo a Semana Santa.
Apenas un día después, el jueves 25 de marzo, será Jueves Santo, considerado día no laborable, mientras que el viernes 26 se celebrará Viernes Santo, otro feriado nacional inamovible. Así, marzo concentrará varias jornadas de descanso que permitirán organizar una pausa extendida en la actividad laboral.