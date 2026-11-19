Cuántos feriados habrá en diciembre

Diciembre estará atravesado por las festividades religiosas. La primera de ellas está vinculada a una convocatoria masiva que lleva a los fieles a peregrinar en distintos puntos del país. El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible que este año coincidirá con un martes. Por ello, el Gobierno de la Nación decidió convertir el día previo, lunes 7 de diciembre, en día no laborable con fines turísticos para potenciar el desplazamiento de la población entre las ciudades.