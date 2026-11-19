Resumen para apurados
- El Gobierno nacional trasladó en Argentina el feriado del Día de la Soberanía Nacional del viernes 20 al lunes 23 de noviembre para conformar un fin de semana largo.
- La medida aplica la Ley 27.399 sobre feriados trasladables. El 20 se trabajará normalmente, excepto en tres distritos bonaerenses por sus aniversarios fundacionales.
- El fin de semana largo de tres días impactará de forma positiva en el turismo interno y el descanso de los trabajadores de los sectores público y privado en todo el país.
Noviembre tendrá otro fin de semana largo en Argentina, pero habrá un cambio importante en el calendario de feriados. El Gobierno nacional confirmó que el viernes 20 de noviembre será una jornada laboral habitual en todo el país, ya que el descanso por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23.
De esta manera, los trabajadores del sector público y privado podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 21 hasta el lunes 23. Sin embargo, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada adicional no laborable el viernes, por una conmemoración propia.
¿Se trabaja el viernes 20 de noviembre en Argentina?
Sí. El viernes 20 de noviembre será un día laborable en todo el país. Aunque esa es la fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, el feriado nacional fue trasladado al lunes 23.
La modificación responde a lo establecido por la Ley 27.399, que dispone que los feriados nacionales trasladables que coinciden con los días jueves o viernes pasan al lunes siguiente.
Por este motivo, quienes deban cumplir sus tareas el viernes recibirán su remuneración habitual, sin que corresponda el pago adicional previsto para los feriados nacionales trabajados.
¿Quiénes tendrán feriado el lunes 23 de noviembre?
El lunes 23 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional y alcanzará a los trabajadores de todo el territorio argentino, tanto del ámbito público como del privado. Así, el calendario quedará conformado por un fin de semana largo de tres días:
- Sábado 21 de noviembre: descanso habitual.
- Domingo 22 de noviembre: descanso habitual.
- Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
Qué localidades bonaerenses tendrán un día extra de descanso el viernes 20
A pesar de que el viernes 20 será laborable en la mayor parte del país, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada adicional de descanso por sus aniversarios fundacionales.
Las comunidades alcanzadas por esta medida son Magdalena, Porvenir y Pedro Luro. En estos distritos, el día no laborable comprenderá a la administración pública municipal y al Banco Provincia. Para las actividades industriales, comerciales y otros sectores, en cambio, tendrá carácter de feriado optativo.
Además, las escuelas comprendidas por la disposición no tendrán clases durante esa jornada. Los servicios esenciales, como las guardias hospitalarias y la atención de emergencias, mantendrán su funcionamiento habitual para garantizar la asistencia a la población.