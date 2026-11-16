En la comuna rural de El Mollar se organizó la primera edición del "Inti Festival 2026", un concurso de bandas musicales que ofrece importantes incentivos para los participantes. La competencia premiará al primer puesto con la grabación de un videoclip profesional y el pase al Festival Nacional de la Verdura, al segundo con la producción gráfica, al tercero con la grabación de un tema en estudio, y al cuarto y quinto lugar con $300.000 y $200.000 en efectivo, respectivamente.