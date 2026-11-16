Tucumán se prepara para el fin de semana largo: guía de eventos, festivales y deportes del 21 al 23 de noviembre
El receso extendido por el traslado del Día de la Soberanía Nacional coincidirá en Tucumán con festivales folklóricos gratuitos, un certamen de bandas en El Mollar, recitales en la capital y competencias acuáticas en El Cadillal.
Resumen para apurados
- Tucumán programó festivales, recitales y deportes del 21 al 23 de noviembre para aprovechar el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.
- El feriado del 20 se traslada al lunes 23 por ley turística, sumando eventos como El Festivalazo en la capital, el Inti Festival en El Mollar y deportes en El Cadillal.
- La provincia busca impulsar el turismo interno y el consumo regional, en la antesala del último tramo del calendario de feriados que concluirá en diciembre.
Los habitantes de Tucumán y los visitantes que lleguen a la provincia contarán con un fin de semana largo de tres días consecutivos, del sábado 21 al lunes 23 de noviembre inclusive.
El descanso extendido responde al traslado del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, dispuesto por la legislación vigente para incentivar el turismo interno y el esparcimiento.
Durante estas jornadas, tanto la capital provincial como distintos puntos del interior desplegarán una variada agenda que combina festivales folklóricos gratuitos, un concurso musical en los Valles Calchaquíes, obras en salas teatrales y pruebas deportivas.
Recitales, festivales gratuitos y teatro en San Miguel de Tucumán
Uno de los eventos centrales de la capital tucumana durante el receso será "El Festivalazo 2026", una celebración popular dedicada al folklore y a las tradiciones regionales. El encuentro se desarrollará entre el 20 y el 23 de noviembre en las instalaciones del Club Villa Luján, con acceso libre y gratuito para el público a partir de las 20:00.
La grilla artística de la ciudad se completará en el escenario del Teatro Mercedes Sosa con dos presentaciones destacadas:
- El viernes 20 de noviembre a las 21:00 actuará el cantante Jorge Rojas con su espectáculo "Piano y Voz".
- El domingo 22 de noviembre, en el horario de 20:00 a 23:00, la sala recibirá a Noelia Pace con el show "La Medium".
- El viernes 20 subirán al escenario Gisela Canevaro & Carlos Podazza.
- El sábado 21 cantará Cecilia Paliza.
- El domingo 22 se presentará el grupo Ser Herencia.
En la comuna rural de El Mollar se organizó la primera edición del "Inti Festival 2026", un concurso de bandas musicales que ofrece importantes incentivos para los participantes. La competencia premiará al primer puesto con la grabación de un videoclip profesional y el pase al Festival Nacional de la Verdura, al segundo con la producción gráfica, al tercero con la grabación de un tema en estudio, y al cuarto y quinto lugar con $300.000 y $200.000 en efectivo, respectivamente.
En el plano deportivo, el dique de El Cadillal albergará el domingo 22 de noviembre la segunda fecha del Circuito NOA de Aguas Abiertas, con pruebas programadas entre las 10:00 y las 18:00.
También, en el sur provincial se mantendrá en marcha el programa "Conoce el Parque Nacional Aconquija", articulado desde la ciudad de Concepción, que ofrece excursiones guiadas, observación de aves autóctonas y actividades de turismo de aventura.
Por qué se traslada el feriado del 20 de noviembre y qué descansos restan en 2026
La justificación legal del fin de semana largo radica en el artículo 6 de la Ley 27.399. Aunque la fecha histórica del Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, la normativa establece que los feriados trasladables que coinciden con un día jueves o viernes se mueven al lunes siguiente, fijando el descanso oficial para el 23 de noviembre.
La fecha conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina cruzaron 24 barcos enlazados con cadenas sobre el río Paraná para bloquear el paso de una escuadra anglo-francesa. Pese a registrarse más de 400 bajas entre muertos y heridos en las filas argentinas frente a unas 40 víctimas fatales en las tropas invasoras, la resistencia derivó años después en acuerdos diplomáticos que ratificaron la soberanía sobre los ríos interprovinciales.
Luego de este receso de noviembre, el calendario nacional de feriados de 2026 encarará su tramo final con tres fechas de descanso oficiales. El esquema incluye el lunes 7 de diciembre (día no laborable con fines turísticos), el martes 8 de diciembre (feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María) y el viernes 25 de diciembre (feriado inamovible por Navidad).