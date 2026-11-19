La búsqueda de Raúl Moyano entra en una etapa decisiva: el sector más difícil del Ñuñorco aún espera ser rastrillado
Resumen para apurados
- Rescatistas continúan en Tucumán la búsqueda del docente Raúl Moyano, desaparecido el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco mientras practicaba montañismo.
- El operativo enfrenta mal clima y terreno selvático. Tras revisar senderos, los rescatistas usarán rápel para descender a quebradas complejas de hasta 80 metros.
- Las autoridades confirmaron que no suspenderán el rastrillaje y esperan una ventana de buen clima para instalar campamentos e inspeccionar áreas donde impactó su celular.
La búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado que desapareció el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, continúa en la zona de El Mollar, aunque con dificultades cada vez mayores por las condiciones climáticas y las características del terreno. Después de varias semanas de operativo, los equipos de rescate concentran sus esfuerzos en sectores de difícil acceso que todavía quedan por rastrillar.
Así lo confirmó a LA GACETA Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, quien explicó que el protocolo de búsqueda y rescate sigue vigente y que, por el momento, no hay indicios sobre el paradero del montañista.
Uno de los principales obstáculos es el clima. El pronóstico de lluvias y la escasa visibilidad complican los desplazamientos y reducen las posibilidades de avanzar sobre determinados sectores de la montaña. A esto se suma que buena parte del área pendiente de revisión tiene vegetación selvática y presenta importantes riesgos para los rescatistas.
"Seguimos esperando ventanas de buen clima porque tenemos diagramados dos campamentos, dos bases de patrulla, en esa zona por un lapso de cuatro o cinco días, según lo que el tiempo permita", detalló Domínguez. Desde esos puntos, los equipos especializados buscarán continuar con el rastrillaje de manera más intensiva.
Los sectores que todavía faltan revisar
El funcionario explicó que gran parte de los senderos y filos de montaña ya fueron recorridos en una, dos y hasta tres oportunidades. Sin embargo, todavía quedan sectores complejos, principalmente quebradas y áreas de vegetación cerrada, donde el acceso requiere técnicas especiales de descenso.
"Mayormente lo que estaría faltando son zonas de quebradas. Hay que hacer descensos utilizando cuerdas a través de la técnica de rápel", indicó.
El operativo mantiene también recorridas en zonas bajas, distintos senderos, Potrerillo, la Quebrada del Portugués, el sector del aluvión y el área del apeadero militar, entre otros lugares por los que Moyano podría haber transitado durante su regreso.
Entre los puntos que despiertan especial atención se encuentra el sector conocido como la Calavera, en el sureste del Ñuñorco, próximo a la zona de Las Pavas. Domínguez explicó que allí se focalizan parte de las tareas debido a los registros de activación del teléfono celular de Moyano, de acuerdo con los informes de las empresas de telefonía.
También mencionó que hay tres filos de montaña que conducen hacia la zona del Indio y que todavía se pretende recorrer. Esa tarea podría demandar entre cinco y seis días de trabajo.
"En ningún momento se pensó en detener la búsqueda"
Ante la preocupación de la familia por la continuidad del operativo, Domínguez fue enfático al asegurar que las tareas no tienen previsto interrumpirse por decisión de las fuerzas que intervienen.
"Para tranquilidad de la familia, en ningún momento se empezó ni se pensó en detener la búsqueda. Se continúa", afirmó.
Además, rechazó que se hayan escatimado recursos durante el operativo y enumeró la participación de distintas instituciones y equipos especializados. Entre ellos estuvieron el Ejército, Gendarmería Nacional, rescatistas de la Policía de Mendoza, bomberos voluntarios de Monteros, baqueanos, voluntarios y efectivos de distintas dependencias policiales.
También se utilizaron helicópteros de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. "Se utilizaron todos los recursos y se siguen utilizando los recursos de la Policía de la provincia de Tucumán para continuar con la búsqueda. No se escatimó bajo ningún punto de vista", sostuvo.
Domínguez advirtió que las tareas implican riesgos importantes por las pendientes pronunciadas, algunas de entre 70 y 80 metros, y la dificultad para desplazarse entre la vegetación. Por eso, la estrategia dependerá en buena medida de las condiciones meteorológicas que permitan avanzar sobre los sectores pendientes.