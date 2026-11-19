Entre los puntos que despiertan especial atención se encuentra el sector conocido como la Calavera, en el sureste del Ñuñorco, próximo a la zona de Las Pavas. Domínguez explicó que allí se focalizan parte de las tareas debido a los registros de activación del teléfono celular de Moyano, de acuerdo con los informes de las empresas de telefonía.