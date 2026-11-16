La pareja de Raúl Moyano reclamó a Jaldo que no se interrumpa la búsqueda en el cerro Ñuñorco

Resumen para apurados
- La pareja de Raúl Moyano pidió al gobernador Jaldo mantener y reforzar la búsqueda en el cerro Ñuñorco, Tucumán, tras cumplirse 33 días de su desaparición.
- A través de una carta pública, la mujer reclamó drones, perros de rastreo y un mando unificado, mientras se prevé el arribo de especialistas de rescate del Ejército.
- La respuesta del gobierno provincial definirá la continuidad del operativo y garantizará el acceso regular de la familia a informes técnicos y avances del caso.
A 33 días de la desaparición de Raúl Alfredo Moyano en el cerro Ñuñorco, en la zona de El Mollar, su pareja, Liliana Patricia Tunkiewiez, hizo público un reclamo dirigido al gobernador, Osvaldo Jaldo, para que el Estado garantice la continuidad de los trabajos de búsqueda y refuerce los recursos destinados al operativo.
A través de una carta difundida en las redes sociales, la mujer solicitó el compromiso político y concreto del mandatario provincial para evitar que el despliegue de los equipos de rescate se detenga o pierda intensidad. También aclaró que su planteo no está dirigido contra los rescatistas, bomberos, policías, brigadistas y organizaciones que participan del operativo desde el primer día, sino que busca que cuenten con el acompañamiento y los recursos necesarios para continuar con la tarea.
Entre sus pedidos, Tunkiewiez solicitó que se garantice la participación de brigadas experimentadas, perros de rastreo, drones y equipos técnicos especializados. Además, planteó la necesidad de unificar el mando del operativo para evitar la contaminación del terreno y proteger a quienes participan de los rastrillajes.
Otro de los puntos centrales de la carta es el acceso de la familia a información clara y periódica sobre los avances de la búsqueda y los recursos que se destinan al procedimiento.
"Un mes y tres días sin respuestas es un dolor que no se puede explicar. Como familia necesitamos saber que el Estado está haciendo todo lo humanamente posible para encontrarlo", expresó la mujer en el escrito fechado el 15 de noviembre en San Miguel de Tucumán.
En el cierre, Tunkiewiez manifestó su expectativa de que el gobernador atienda el planteo y lo considere como el pedido de una familia que busca encontrar a su ser querido.
"Confío en que usted tomará este pedido como lo que es: el pedido de una familia que solo quiere encontrar a su ser querido", concluyó.