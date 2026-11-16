La pareja de Raúl Moyano reclamó a Jaldo que no se interrumpa la búsqueda en el cerro Ñuñorco

A través de una carta difundida en las redes sociales, la mujer solicitó el compromiso político y concreto del mandatario provincial para evitar que el despliegue de los equipos de rescate se detenga o pierda intensidad. También aclaró que su planteo no está dirigido contra los rescatistas, bomberos, policías, brigadistas y organizaciones que participan del operativo desde el primer día, sino que busca que cuenten con el acompañamiento y los recursos necesarios para continuar con la tarea.