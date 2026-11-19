“Me quedo con lo más importante; la condena fue ratificada”, dijo la mujer abusada por Alperovich tras el fallo de Casación
Luego de que la Cámara Nacional de Casación confirmara la culpabilidad del exgobernador por nueve hechos de abuso sexual y redujera la pena de 16 a 14 años, el entorno de la joven difundió un comunicado en el que valoró el respaldo judicial a su testimonio tras siete años de proceso.
Resumen para apurados
- Tras el fallo de Casación, la víctima de José Alperovich valoró que la Justicia ratificara la condena al exgobernador por nueve hechos de abuso sexual.
- El tribunal confirmó la culpabilidad tras siete años de proceso judicial, aunque redujo la pena de prisión de 16 a 14 años para el exmandatario tucumano.
- La resolución consolida el respaldo judicial al testimonio de la denunciante y sienta un precedente institucional clave en causas por violencia de género y poder.
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