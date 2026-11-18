Quiénes dieron quórum y quiénes faltaron en Diputados: los bloques que provocaron la caída de la sesión
La sesión de la Cámara de Diputados fracasó este miércoles con apenas 126 legisladores presentes. Los representantes de Córdoba y Santa Fe de Provincias Unidas fueron claves para impedir el quórum. También hubo ausencias entre los aliados del oficialismo.
Resumen para apurados
- Según se informó, Diputados canceló la sesión del miércoles con 126 bancas ocupadas porque bloques provinciales negaron el quórum ante reclamos sectoriales y políticos.
- Legisladores de Provincias Unidas y aliados evitaron sentarse por desacuerdos sobre el Consejo de la Magistratura, la Ley de Biocombustibles y reformas electorales pendientes.
- El fracaso traba el debate de la reforma del Banco Central y soberanía, exponiendo la fragilidad de los acuerdos del oficialismo con bancadas provinciales para futuras leyes.
La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados se cayó de manera sorpresiva cuando el tablero marcó apenas 126 legisladores presentes. El encuentro tenía previsto debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras iniciativas.
El principal factor que impidió alcanzar el quórum fue la decisión de buena parte del bloque Provincias Unidas de no sentarse en sus bancas. Los diputados de Córdoba y Santa Fe, con una sola excepción, permanecieron de pie y dejaron sin respaldo al inicio de la sesión.
La decisión estuvo vinculada, entre otros motivos, a las diferencias por un lugar en el Consejo de la Magistratura y a la falta de aprobación de la nueva Ley de Biocombustibles.
Quiénes dieron quórum por La Libertad Avanza y sus aliados
El oficialismo tuvo una asistencia casi completa. En La Libertad Avanza se registró una sola ausencia: la diputada santafesina Rocío Bonacci. En total, 94 integrantes del bloque se sentaron en sus bancas, incluido el bonaerense Sebastián Pareja, cuya supuesta ausencia había sido mencionada erróneamente por algunos opositores.
A ese número se sumaron 11 de los 12 diputados del PRO. La única excepción fue el porteño Álvaro González, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, quien permaneció de pie detrás del jefe de la bancada, Cristian Ritondo.
También aportaron al quórum los seis integrantes de la Unión Cívica Radical, la bonaerense Karina Banfi y el santacruceño José Luis Garrido.
Sin embargo, el interbloque Fuerza del Cambio no tuvo asistencia completa. Los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, no se sentaron en sus bancas.
Según informó Parlamentario, la resistencia habría estado relacionada con la reforma electoral, particularmente con los requisitos de afiliados y avales que podrían condicionar la continuidad de los partidos políticos más pequeños.
Provincias Unidas, la clave para que se cayera la sesión
La postura de Provincias Unidas resultó determinante. Aunque algunos de sus integrantes ingresaron al recinto, varios evitaron ocupar sus bancas.
La única cordobesa del espacio que permaneció sentada fue Alejandra Torres, cuya posición se acerca cada vez más a la del oficialismo.
Carlos Gutiérrez también había tomado inicialmente su lugar, pero se levantó después de ser advertido por los santafesinos Pablo Farías y Gisela Scaglia, quienes permanecieron con sus teléfonos celulares durante buena parte de la reunión.
Otros legisladores que ingresaron al recinto, pero no se sentaron, fueron el santafesino José Núñez y los cordobeses Carolina Basualdo e Ignacio García Aresca.
Qué otros bloques y diputados estuvieron presentes
El bloque Argentina Federal también tuvo una asistencia parcial. Se sentaron en sus bancas los misioneros Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz; los salteños Yolanda Vega y Bernardo Biella; y el puntano Claudio Álvarez.
En cambio, estuvieron ausentes Alberto Arrúa, Gerardo González y Pablo Outes.
Entre los aliados del oficialismo sí aportaron al quórum los tres diputados tucumanos del bloque Independencia, los dos representantes sanjuaninos de Producción y Trabajo y Karina Maureira, de La Neuquinidad.
También faltaron los tres representantes de Catamarca: Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila.
Qué bloques opositores no dieron quórum
Como estaba previsto, tampoco se sentaron en sus bancas los integrantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Primero San Luis, el Frente de Izquierda, Coherencia y Defendamos Córdoba.
Algunos diputados de Unión por la Patria permanecieron de pie en su sector y celebraron el fracaso de la convocatoria. Además, reclamaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que respetara la puntualidad al momento de dar por caída la sesión.
Finalmente, a las 12.31, la reunión quedó formalmente frustrada con 126 diputados presentes, lejos del número necesario para iniciar el debate.