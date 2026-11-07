Juicio oral

Condenaron a una pareja a penas de hasta siete años y medio de prisión por traficar 57 kilos de cocaína en los Valles Calchaquíes

El Tribunal Oral Federal de Tucumán los halló culpables del delito de transporte de estupefacientes. El cargamento fue descubierto oculto en los paneles de una camioneta durante un control de Gendarmería sobre la ruta 40.

Los acusados, cuando fueron detenidos por Gendarmería en 2024.
Los acusados, cuando fueron detenidos por Gendarmería en 2024.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia federal de Tucumán condenó a una pareja a penas de hasta siete años y medio de prisión por transportar 57 kilos de cocaína por los Valles Calchaquíes.
  • El cargamento fue descubierto en 2024 por Gendarmería Nacional, oculto en los paneles de una camioneta durante un operativo de control vehicular sobre la ruta nacional 40.
  • El fallo del Tribunal Oral Federal refuerza las sanciones contra el narcotráfico en corredores viales clave del norte argentino utilizados para el traslado de estupefacientes.
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