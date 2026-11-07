Condenaron a una pareja a penas de hasta siete años y medio de prisión por traficar 57 kilos de cocaína en los Valles Calchaquíes
El Tribunal Oral Federal de Tucumán los halló culpables del delito de transporte de estupefacientes. El cargamento fue descubierto oculto en los paneles de una camioneta durante un control de Gendarmería sobre la ruta 40.
Resumen para apurados
- La Justicia federal de Tucumán condenó a una pareja a penas de hasta siete años y medio de prisión por transportar 57 kilos de cocaína por los Valles Calchaquíes.
- El cargamento fue descubierto en 2024 por Gendarmería Nacional, oculto en los paneles de una camioneta durante un operativo de control vehicular sobre la ruta nacional 40.
- El fallo del Tribunal Oral Federal refuerza las sanciones contra el narcotráfico en corredores viales clave del norte argentino utilizados para el traslado de estupefacientes.
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