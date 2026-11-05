Escándalo en Colombia: acusan a Petro de ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales y drogas

La acusación también involucra a otras mujeres. Jiménez, de 26 años, aseguró que entre 30 y 40 habrían recibido propuestas similares y que algunas temen por su seguridad. Sus declaraciones fueron difundidas inicialmente el domingo por la revista Semana, en una entrevista en la que relató cómo habría conocido a Petro cuando él todavía se desempeñaba como senador.