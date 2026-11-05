Escándalo en Colombia: acusan a Petro de ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales y drogas

Resumen para apurados
- En Colombia, Deicy Jiménez denunció ante la Justicia a Gustavo Petro por presuntamente ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales y provisión de drogas.
- La mujer difundió un video íntimo como prueba y afirmó haber tenido contratos estatales desde 2023. Petro negó tajantemente los hechos y denunció una operación en su contra.
- La Fiscalía y la Procuraduría investigan presunto acoso y desvío de fondos, mientras el Gobierno activó un protocolo de protección oficial para resguardar a la denunciante.
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, quedó envuelto en un escándalo luego de que una mujer identificada como Deicy Jiménez lo denunciara ante la Justicia por presuntamente ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales, acompañamiento a eventos y provisión de drogas.
El miércoles, la denunciante publicó en sus redes sociales un video de 55 segundos en el que aparece junto al ex mandatario y que, según sostuvo, constituye una prueba del vínculo entre ambos.
La acusación también involucra a otras mujeres. Jiménez, de 26 años, aseguró que entre 30 y 40 habrían recibido propuestas similares y que algunas temen por su seguridad. Sus declaraciones fueron difundidas inicialmente el domingo por la revista Semana, en una entrevista en la que relató cómo habría conocido a Petro cuando él todavía se desempeñaba como senador.
Qué dijo la denunciante y cómo habría sido el vínculo con Petro
Según el relato de Jiménez, el primer contacto con el exmandatario se produjo a través de un sitio virtual para adultos. Posteriormente, ambos habrían iniciado una relación sentimental. La mujer sostuvo que, a cambio de sus favores sexuales, Petro le habría facilitado contratos en distintos organismos del Estado.
“Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40”, que estaban allí “para complacer sus necesidades sexuales”, a “cambio de contratos”, afirmó durante la entrevist
Además, Jiménez aseguró que era proveedora de cocaína para el expresidente y manifestó que otras mujeres involucradas temían por las posibles consecuencias de hacer públicas sus experiencias.
Tras la difusión de las acusaciones, el Ministerio de Justicia anunció una ruta institucional de protección para resguardar la vida y la integridad de la denunciante. En paralelo, la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia iniciaron investigaciones. Jiménez también prestó declaración ante la Corte Suprema de Justicia.
La Procuraduría informó que busca establecer posibles irregularidades vinculadas con una presunta extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en la suscripción de contratos y órdenes de prestación de servicios.
Los registros públicos muestran que la mujer tuvo contratos en cuatro organismos estatales desde 2023: el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
El video que difundió la mujer y la respuesta del expresidente
Jiménez publicó en Instagram una grabación de aproximadamente 55 segundos en la que aparece junto a Petro dentro de una habitación. Aunque todavía se desconoce cuándo fue filmada, en las imágenes se observa una conversación entre ambos y, en un momento, al ex mandatario tomando a la mujer del pelo y dándole un beso que parece ser en la boca.
“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió la denunciante. También pidió garantías para ella y su familia y responsabilizó a Petro ante cualquier situación que pudiera ocurrirles.
El expresidente había rechazado las acusaciones el domingo, mediante un comunicado en el que negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. “Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, expresó, consignó el diario La Nación.
Petro sostuvo que durante su gestión impulsó programas destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales, para ofrecerles otras oportunidades de vida. También vinculó las denuncias con una supuesta operación política en su contra.
Tras la publicación de las imágenes, volvió a cuestionar su difusión a través de X. Señaló que el video no había sido examinado por peritos ni valorado por un juez y puso en duda su origen, fecha y contenido.
Por su parte, Andrea Petro, una de las hijas del exmandatario, salió en defensa de su padre y cuestionó públicamente a Jiménez. En tanto, personas del entorno del expresidente consultadas por el diario español El País sostuvieron que las imágenes mostrarían una relación consensuada y que no demostrarían las acusaciones formuladas contra él.