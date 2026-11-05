"Pity" Álvarez dio positivo por cocaína después de declarar en el juicio

El letrado recordó que cuando Álvarez llegó el lunes al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para declarar, no lo reconoció de inmediato. “Venía de muchos días de abstinencia”, explicó. Sin embargo, después de conocer el informe médico, modificó su impresión sobre el desempeño del músico durante la audiencia. “Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas”, sostuvo. Y agregó: “Cuando está drogado parece normal”.