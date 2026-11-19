Su presente en la Selección alimenta la expectativa: después del Mundial 2026 marcó cinco goles en cuatro partidos, entre ellos el doblete en el 7-0 ante Costa Rica, y es señalado como candidato a heredar la 10 de Lionel Messi. Él, por ahora, prefiere no pensar en eso. "Pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo, que es lo que más amo", dijo en Córdoba.