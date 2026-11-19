Resumen para apurados
- Real Madrid evalúa recomprar a Nico Paz del Como italiano en julio de 2027 por 80 millones de euros ante el creciente interés de varios gigantes europeos.
- El club italiano compró al volante por 60 millones en 2026. Su brillo en Champions y sus goles con la Selección Argentina tras el último Mundial elevaron su cotización.
- Si el Madrid no activa la cláusula, clubes como Manchester United y PSG pujarán por el jugador, señalado como el principal candidato a heredar la 10 de Lionel Messi.
El futuro de Nico Paz puede definirse en el verano europeo de 2027. El volante argentino, de 22 años, pertenece a Como, de Italia, pero Real Madrid conserva una opción preferencial de recompra por 80 millones de euros, que podría ejecutar entre el 1 y el 15 de julio.
Como adquirió sus derechos por 60 millones de euros a mediados de 2026. De todos modos, la cláusula no definiría por sí sola su destino: el jugador debería aceptar un nuevo vínculo con el club español, y cualquier transferencia a un tercero requeriría su consentimiento. Si Real Madrid no la activa, Como quedaría habilitado para negociar una venta sin esa condición.
Mientras tanto, Paz eligió seguir en Italia para sostener su protagonismo. Suma seis goles y ocho asistencias en 14 partidos oficiales, y en la Liga de Campeones aportó tres tantos y cinco asistencias en cuatro encuentros, con un doblete y una asistencia ante Manchester United.
Los gigantes que lo siguen
Según el diario inglés The Sun, Manchester United lo sigue de cerca, y la llegada de Mauricio Pochettino al banco podría facilitar una negociación. El medio también menciona a Arsenal, Chelsea y PSG, mientras que Inter aparece como otro interesado en Italia.
En España, el debate llegó a los medios. En Radio Marca, el periodista Javi Amaro fue contundente. "Le tienes que tener en el Real Madrid al cien por cien. El nuevo 10 de Argentina no puede estar en el Como y no gastarte 80 millones de él, aunque sea por si acaso", sostuvo.
Su presente en la Selección alimenta la expectativa: después del Mundial 2026 marcó cinco goles en cuatro partidos, entre ellos el doblete en el 7-0 ante Costa Rica, y es señalado como candidato a heredar la 10 de Lionel Messi. Él, por ahora, prefiere no pensar en eso. "Pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo, que es lo que más amo", dijo en Córdoba.