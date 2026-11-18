Lionel Scaloni elogió su rendimiento, aunque pidió paciencia. "Da la sensación de ser un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo y tiene que chocar, choca y cuando tiene que jugar también. Lo cuidaremos porque es joven, pero estamos muy contentos con él", dijo el entrenador. Y agregó: "Primero está el equipo, si lo entendió el mejor jugador de la historia y necesitó de sus compañeros para ganar, cómo no lo va a necesitar Nico".