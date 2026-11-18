Resumen para apurados
- Tras brillar con la Selección ante Costa Rica, se reveló que la madre de Lionel Messi señaló a Nico Paz como el sucesor de su hijo durante su despedida en el Monumental.
- El tío del volante relató el emotivo cruce en Radio La Red luego del doblete del jugador del Como, mientras Lionel Scaloni destacó su nivel pero pidió cautela con su evolución.
- Paz se consolida como una pieza clave para el recambio generacional de Argentina rumbo al Mundial 2030, en medio del debate por la herencia de la camiseta número 10.
Nico Paz fue una de las figuras de la goleada 7-0 de la Selección ante Costa Rica, con un doblete en el Kempes. Y mientras crecen las comparaciones con Lionel Messi y el pedido de que herede la camiseta número 10, su tío reveló una anécdota que lo dejó sin palabras: el día de la despedida del capitán, la madre del rosarino le dijo que era su sucesor.
Fabián Paz habló con Radio La Red y describió cómo vive el volante este presente. "Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él, lo máximo fue conocerlo, jugar con él y ya eso fue como tocar el cielo con las manos", contó.
Luego relató el encuentro con Celia Cuccittini después del partido ante Benín en el Monumental. "Nico salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Entonces, la fue a saludar porque la conocía y la madre de Messi le agarró la mano y le dijo: 'Vos sos el sucesor de mi hijo'", reveló.
"Es como un niño en el fondo"
Su tío también recordó la reacción del jugador cuando salió del estadio. "Cuando estaba en el auto esperándolo y salió, estaba shockeado y me dijo: 'No me la puedo creer lo que me acaba de pasar'. Es como un niño en el fondo. Fue genial la emoción que le generó", agregó.
El volante de 22 años, que se luce en Como, de Italia, nació en Tenerife y tiene la nacionalidad argentina por su padre, el exfutbolista Pablo Paz. Ante Costa Rica, demostró que la camiseta albiceleste no le pesa.
Lionel Scaloni elogió su rendimiento, aunque pidió paciencia. "Da la sensación de ser un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo y tiene que chocar, choca y cuando tiene que jugar también. Lo cuidaremos porque es joven, pero estamos muy contentos con él", dijo el entrenador. Y agregó: "Primero está el equipo, si lo entendió el mejor jugador de la historia y necesitó de sus compañeros para ganar, cómo no lo va a necesitar Nico".