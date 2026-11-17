Resumen para apurados
- La Selección argentina disputó un amistoso con poco público en Córdoba ante Costa Rica debido a los altos precios de las entradas y la baja de Lionel Messi.
- Con boletos de hasta $145.000, se vendieron menos de 20.000 lugares, un antecedente ya visto en la Bombonera que obligó a regalar accesos y abrir puertas.
- El fenómeno expone la brecha entre la crisis económica y los costos del fútbol, planteando el desafío para la AFA de mantener la convocatoria sin depender de Messi.
La pasión parecía intacta, pero las tribunas contaban otra historia. Durante la mañana, cientos de hinchas se acercaron al hotel Quórum de Córdoba con camisetas, banderas y la ilusión de conseguir una fotografía con los futbolistas de la Selección argentina. Algunos esperaron desde las 11 detrás del vallado y recibieron con gritos a los jugadores cuando llegaron alrededor de las 13. Sin embargo, a pocos kilómetros de allí, el estadio Mario Alberto Kempes se preparaba para una realidad diferente. A minutos del amistoso frente a Costa Rica, la presencia de público en las tribunas era escasa. La Selección seguía despertando admiración, pero esa devoción ya no parecía traducirse necesariamente en entradas vendidas.
La situación no era completamente inesperada. Durante las horas previas, distintos medios cordobeses señalaban que se habían comercializado menos de 20.000 localidades para un estadio con capacidad aproximada para 57.000 espectadores. Aunque todavía quedaban hinchas esperando para ingresar, el panorama estaba lejos de aquellas jornadas en las que conseguir una localidad para ver a los campeones del mundo parecía una misión imposible.
El antecedente inmediato había ocurrido cuatro días antes. En la Bombonera, durante la derrota por 2-1 frente a Uruguay, también quedaron sectores sin ocupar. Dos escenarios distintos, una misma pregunta: ¿qué cambió en la relación entre los hinchas y la Selección?
Las explicaciones pueden ser múltiples. La ausencia de Lionel Messi aparece como uno de los factores más evidentes. Durante años, el capitán fue un atractivo que trascendía cualquier rival o competencia. A eso se suma el menor interés que pueden despertar algunos amistosos, especialmente después de los grandes acontecimientos que protagonizó el seleccionado.
Pero hay otro elemento difícil de ignorar: el precio. Para el encuentro en Córdoba, la AFA estableció populares de $80.000, plateas Gasparini de $125.000 y Ardiles de $145.000. Los menores de entre tres y 10 años podían acceder a populares por $25.000. En la Bombonera, las generales habían costado $95.000 y las ubicaciones preferenciales llegaban a $290.000.
Regalo y reclamo
La baja demanda produjo una escena particular. Entre las 14 y las 15, algunos hinchas que aguardaban en las inmediaciones del Quórum contaron que habían recibido entradas gratuitas. También circulaban versiones sobre la distribución de localidades en sedes de clubes cordobeses, aunque no había una confirmación oficial sobre su alcance.
Raúl González, oriundo de Buenos Aires, fue uno de los beneficiados. Había llegado a Córdoba para visitar familiares y esperaba poder asistir al partido, aunque consideraba excesivo el precio de las localidades.
“Me dieron dos entradas. Vino un integrante de AFA que trabaja con ‘Chiqui’ Tapia. Dieron muchas entradas en el hotel”, relató. Para él, la decisión fue acertada. “Me parece muy bien porque estaban muy caras las entradas. Está todo bien con la Selección, pero porque no esté Messi no vamos a venir”, sostuvo. Su alegría, sin embargo, contrastaba con el malestar de quienes habían comprado sus localidades con anticipación.
Sergio, uno de los espectadores que había pagado su entrada, cuestionó la distribución gratuita. “Está pésimo que regalen entradas porque la gente que compramos con anticipación nos sentimos defraudados”, afirmó.
Aunque consideró que las populares deberían tener un valor más acce sible, defendió que las plateas mantuvieran sus precios.
También ofreció otra interpretación sobre la convocatoria. “En los últimos años, la gente se movilizó mucho por Messi, pero lamentablemente no tomaron dimensión de que el resto de los jugadores son estrellas de primer nivel”, explicó. Para él, la posibilidad de ver a esos futbolistas en el interior del país sigue siendo una oportunidad excepcional.
Mientras algunos celebraban haber conseguido entradas sin pagar y otros cuestionaban la decisión, había quienes seguían buscando una oportunidad para ingresar al Kempes.
Brisa aguardaba en los alrededores de los accesos junto a su hijo. No tenía localidades, pero tampoco había perdido la esperanza.
“Estamos intentando entrar porque no tenemos entradas. Queremos ver si alguien se copa y nos deja entrar, o si llegan a abrir las puertas”, contó.
Su explicación volvió a colocar el problema económico en el centro de la discusión. “El precio está bastante caro para la situación en la que estamos, y a Córdoba vienen muy pocas veces. Es para algunos sectores únicamente. El resto nos quedamos con ganas de poder entrar”, lamentó.
La escena resumía una contradicción. Había localidades sin vender, personas esperando afuera, que en el segundo tiempo pudieron ingresar debido a que abrieron las puertas, y otras que habían pagado cifras importantes por ingresar. Todo alrededor de una Selección que, pese a sus figuras y su historia reciente, ya no conseguía garantizar estadios repletos.
El fútbol argentino parece enfrentarse a una nueva realidad: la admiración por sus futbolistas permanece, pero el acceso a ellos se volvió una discusión que excede lo deportivo. En Córdoba, mientras algunos buscaban una entrada y otros intentaban justificar lo que habían pagado, el Kempes dejaba una pregunta abierta. Quizás el problema no sea que los hinchas hayan dejado de querer ver a la Selección, sino cuánto están dispuestos (o pueden) pagar para hacerlo.