La pasión parecía intacta, pero las tribunas contaban otra historia. Durante la mañana, cientos de hinchas se acercaron al hotel Quórum de Córdoba con camisetas, banderas y la ilusión de conseguir una fotografía con los futbolistas de la Selección argentina. Algunos esperaron desde las 11 detrás del vallado y recibieron con gritos a los jugadores cuando llegaron alrededor de las 13. Sin embargo, a pocos kilómetros de allí, el estadio Mario Alberto Kempes se preparaba para una realidad diferente. A minutos del amistoso frente a Costa Rica, la presencia de público en las tribunas era escasa. La Selección seguía despertando admiración, pero esa devoción ya no parecía traducirse necesariamente en entradas vendidas.