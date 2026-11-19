La "Albiceleste" busca un título que nunca consiguió en la categoría, en la que jamás llegó a una final. En la edición 2025, la primera desde que la FIFA decidió jugar el torneo todos los años, ganó sus tres partidos de grupo, pero quedó eliminada por penales ante México en los 16avos de final. En 2023 había caído en semifinales.