Resumen para apurados
- La selección argentina Sub-17 debuta hoy ante Australia en Qatar por la primera fecha del Grupo C del Mundial, en busca del único título que le falta a la AFA.
- El equipo de Diego Placente llega como subcampeón sudamericano. La Albiceleste nunca alcanzó una final en la categoría y sus mejores marcas fueron tres terceros puestos.
- Tras el debut, completará la zona ante Mozambique y Dinamarca. Deberá terminar entre los mejores para avanzar a 16avos y pelear por el trofeo hasta el 13 de diciembre.
La selección argentina inicia hoy su camino en el Mundial Sub 17, que se disputa en el complejo Aspire Zone de Qatar. El equipo de Diego Placente enfrentará desde las 13 a Australia, por la primera fecha del grupo C, con transmisión de TyC Sports. Mozambique y Dinamarca completan la zona.
La "Albiceleste" busca un título que nunca consiguió en la categoría, en la que jamás llegó a una final. En la edición 2025, la primera desde que la FIFA decidió jugar el torneo todos los años, ganó sus tres partidos de grupo, pero quedó eliminada por penales ante México en los 16avos de final. En 2023 había caído en semifinales.
Del plantel de aquella cita repiten Simón Escobar y Valentín Reigia. El juvenil de Vélez tuvo su primer año en Primera, con 15 partidos, mientras que el arquero de Argentinos Juniors se ganó el puesto en el Sudamericano 2026, que Argentina terminó como subcampeón tras perder 4-0 con Colombia en la final.
Las figuras y el fixture
Entre las promesas se destacan Juan Cruz Policella, de Vélez, conocido como "el pibe de las rabonas", y Giovanni Baroni, de Talleres. La probable formación es con Valentín Reigia; Thiago Pérez, Julio Coria, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Giovanni Baroni, Simón Escobar, y Facundo Salinas.
Después del debut, Argentina enfrentará el domingo 22 a Mozambique y el miércoles 25 a Dinamarca, ambos partidos desde las 12.30. Para avanzar a los 16avos de final deberá terminar entre los dos primeros de su grupo o entre los ocho mejores terceros de las 12 zonas.
El mejor rendimiento de la Selección en la categoría fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, terminó cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023. El torneo terminará el 13 de diciembre.