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Carlo Ancelotti le respondió a Romario tras las críticas a Brasil: “Puede decir mentiras, verdades o tonterías”

Después de la derrota 3-2 frente a Japón, el entrenador italiano defendió su trabajo al frente de la selección brasileña, reconoció que necesita mejorar y confirmó el ataque para el amistoso contra Singapur.

Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti.
Por Redacción Deportes Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En la previa del duelo ante Singapur, Carlo Ancelotti le respondió a Romario tras su pedido de renuncia por la caída de Brasil ante Japón y defendió su ciclo al frente del equipo.
  • La derrota 3-2 ante Japón desató fuertes cuestionamientos sobre el DT, quien reconoció fallas defensivas pero justificó el rendimiento por el recambio de futbolistas en marcha.
  • Con la mira en Singapur y bajas en el banco por suspensión, el técnico apostará por jóvenes figuras para consolidar un funcionamiento colectivo que devuelva protagonismo a Brasil.
Resumen generado con IA

La derrota de Brasil por 3-2 frente a Japón volvió a encender las críticas contra Carlo Ancelotti. El entrenador italiano quedó en el centro de los cuestionamientos por el rendimiento de la “Verdeamarela” y uno de los más contundentes fue Romario, quien pidió públicamente su renuncia. Lejos de esquivar la polémica, el director técnico respondió con ironía, aunque también reconoció que todavía está lejos de conseguir el funcionamiento que pretende.

“Es la libertad de expresión. En un país democrático, todo el mundo puede opinar. Romario dio su opinión y es un derecho de todos, que pueden decir mentiras, verdades o tonterías”, expresó Ancelotti durante la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Singapur.

El italiano, además, dejó otra frase dirigida al exdelantero brasileño. “La verdad es que Romario habla mucho y está en su derecho”, sostuvo.

Sin embargo, más allá de la controversia, Ancelotti también hizo una evaluación crítica de su gestión. Después de 21 encuentros al frente de Brasil, acumula 12 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, números que todavía no se traducen en la regularidad futbolística que busca.

“Es un trabajo nuevo, me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero mi evaluación es que no es suficiente. Tengo que hacer más y voy a hacer más”, aseguró.

Ancelotti defendió el recambio y reconoció los problemas defensivos

El entrenador explicó que buena parte de la irregularidad responde a la necesidad de evaluar futbolistas y construir una nueva estructura para el seleccionado. En ese sentido, destacó las pruebas realizadas con Gabriel Bontempo, André y Jonathan Jesus.

“El momento es claramente de pruebas. Estamos probando nuevos jugadores. Son evaluaciones muy positivas”, señaló.

De todas maneras, reconoció que el proceso implica dificultades. “Esperamos siempre jugar bien, pero es incompatible hacer pruebas, renovar y tener el equipo listo”, explicó.

En su análisis de la derrota frente a Japón, identificó las principales falencias en el funcionamiento defensivo. Según Ancelotti, Brasil necesita evolucionar especialmente en ese aspecto, aunque mantiene la confianza en el camino elegido.

El tridente que jugará frente a Singapur

Para el amistoso de este martes 17 de noviembre, desde las 7 (hora argentina), Ancelotti confirmó una delantera integrada por Estêvão, Endrick y Vinícius Júnior, tres futbolistas que representan buena parte del potencial ofensivo brasileño.

El italiano, sin embargo, no podrá dirigir desde el banco de suplentes debido a una suspensión. Su asistente Francesco Mauri será el encargado de conducir al equipo durante el encuentro.

Mientras las críticas aumentan, Ancelotti insiste en que el proceso necesita tiempo. Su desafío será transformar las pruebas individuales en un funcionamiento colectivo capaz de devolverle a Brasil el protagonismo internacional que pretende recuperar.

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