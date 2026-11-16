Carlo Ancelotti le respondió a Romario tras las críticas a Brasil: “Puede decir mentiras, verdades o tonterías”

La derrota de Brasil por 3-2 frente a Japón volvió a encender las críticas contra Carlo Ancelotti. El entrenador italiano quedó en el centro de los cuestionamientos por el rendimiento de la “Verdeamarela” y uno de los más contundentes fue Romario, quien pidió públicamente su renuncia. Lejos de esquivar la polémica, el director técnico respondió con ironía, aunque también reconoció que todavía está lejos de conseguir el funcionamiento que pretende.