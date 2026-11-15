Scaloni prueba y rota en Córdoba: los cambios que perfila la Selección ante Costa Rica
Tras el tropiezo frente a Uruguay, el cuerpo técnico albiceleste prepara variantes en todas las líneas para cerrar la actividad del año en el estadio Mario Alberto Kempes. Giay, Román Vega, el Colo Barco, Prestianni y el Flaco López asoman con posibilidades de ser titulares, mientras se define la presencia de Emiliano Martínez en la valla.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni planea múltiples cambios en la Selección Argentina para enfrentar este lunes a Costa Rica en Córdoba, con el objetivo de evaluar recambios tras caer ante Uruguay.
- El equipo completó su práctica en Ezeiza con nombres como Giay, Barco, Prestianni y López como posibles titulares, mientras se evalúa el estado físico de Emiliano Martínez.
- Scaloni confirmará la alineación en conferencia de prensa en el Kempes, en una prueba clave para afianzar nuevas variantes juveniles de cara a los próximos compromisos.
La selección argentina completó su última práctica en el predio de Ezeiza antes de emprender viaje rumbo a Córdoba. Para esquivar las altas temperaturas del mediodía bonaerense, los trabajos tácticos se desarrollaron a última hora de la tarde, donde Lionel Scaloni y sus colaboradores comenzaron a darle forma a la formación inicial que saltará a la cancha este lunes a las 20 frente a Costa Rica. Con la decisión de evaluar recambio, el entrenador prevé una rotación profunda.
Las principales novedades asoman en los laterales y en el frente ofensivo. En la última línea, Agustín Giay cuenta con serias posibilidades de ocupar el andarivel derecho, mientras que en el sector izquierdo la duda está entre Nicolás Tagliafico y Román Vega. En la mitad de la cancha, Valentín "Colo" Barco podría ganar un lugar desde el arranque.
En el ataque, el cuerpo técnico evalúa darle rodaje a futbolistas que llegaron con lo justo al duelo en La Bombonera. Tanto Gianluca Prestianni como José Manuel "Flaco" López —ambos en duda hasta último momento en la previa del clásico rioplatense— se perfilan para acompañar el tridente de ataque, complementados por Matías Soulé, quien dejó una grata impresión tras su ingreso en el complemento ante los charrúas.
La mayor incógnita se ubica bajo los tres palos: los médicos y el preparador de arqueros Martín Tocalli monitorean el estado de Emiliano "Dibu" Martínez para determinar si está en condiciones de saltar al campo de juego, o si el puesto se definirá entre la continuidad de Gerónimo Rulli y una oportunidad desde el inicio para Juan Musso. Scaloni terminará de disipar las dudas este lunes por la tarde, cuando brinde la habitual conferencia de prensa previa en el Mario Alberto Kempes.