Scaloni prueba y rota en Córdoba: los cambios que perfila la Selección ante Costa Rica

La mayor incógnita se ubica bajo los tres palos: los médicos y el preparador de arqueros Martín Tocalli monitorean el estado de Emiliano "Dibu" Martínez para determinar si está en condiciones de saltar al campo de juego, o si el puesto se definirá entre la continuidad de Gerónimo Rulli y una oportunidad desde el inicio para Juan Musso. Scaloni terminará de disipar las dudas este lunes por la tarde, cuando brinde la habitual conferencia de prensa previa en el Mario Alberto Kempes.