Argentina perdió con México en los penales y su campaña perfecta en el Mundial Sub 17 quedó sin premio

El 1-2 obligó al equipo de Placente a salir a buscarlo, y lo hizo con empuje, variantes ofensivas y una sensación de que podía volver a meterse. A los 74, Facundo Jainikoski estuvo muy cerca con una volea de zurda que se fue a centímetros del palo. Argentina avanzaba, insistía, necesitaba un error rival… y lo encontró. A los 86, una mala salida de López en un córner derivó en un rebote ideal para que Fernando Closter conectara de cabeza y marcara el 2-2. Hubo suspense, otra vez revisión del VAR, y finalmente festejo argentino. Con ese gol, el duelo se fue directo a los penales, sin alargue.