“Cuando ustedes hacen la cuenta en ese momento el doctor Cavallo no tenía nada para ganar y tenía todo para perder, porque si salía bien y lograba salvar al país de lo que se venía, es decir, de las manos de la izquierda radical, ¿quién se iba a llevar el mérito? Se iba a llevar el mérito De la Rúa. Ahora, si salía mal, todos los costos se le iban a hacer pagar al doctor Cavallo”, había señalado el actual mandatario.