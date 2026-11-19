Resumen para apurados
- Según consigna el artículo, el exministro de Economía Domingo Cavallo criticó al presidente Javier Milei en su blog por cuestionar su gestión luego de haberla elogiado en 2020.
- Milei acusó a Cavallo de estatizar deuda en 1982 y de expropiaciones con el corralito, mientras que Cavallo señaló que en 2020 el mandatario defendía esas mismas acciones.
- Cavallo advirtió que el cambio discursivo del mandatario genera confusión sobre los problemas económicos actuales y profundiza las discrepancias sobre el modelo del Gobierno.
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo salió al cruce de Javier Milei luego de las duras críticas que el Presidente formuló contra su trayectoria y las medidas que tomó durante sus distintas gestiones. A través de una publicación en su blog personal, el economista contrastó los cuestionamientos actuales del mandatario con los elogios que le había dedicado en 2020, cuando todavía no había llegado a la Casa Rosada.
En aquella oportunidad, Milei había defendido la actuación de Cavallo al frente del Banco Central en 1982, reivindicado el Plan de Convertibilidad y destacado su regreso al Ministerio de Economía durante la crisis de 2001. “Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020”, disparó el ex funcionario.
“¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?”, planteó Cavallo al comienzo de su escrito. Según sostuvo, la interpretación que el Presidente hace actualmente de los episodios de 1982, 1991 y 2001 coincide con los argumentos que históricamente utilizaron sus detractores para cuestionar su gestión.
El economista aclaró que la contradicción de Milei no lo inquieta por una cuestión personal, sino por sus posibles efectos sobre el país. En ese sentido, advirtió que el cambio de discurso presidencial puede contribuir a “acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales”.
La entrevista de 2020 en la que Milei elogió a Cavallo
Para respaldar su planteo, el ex ministro compartió una entrevista que ambos protagonizaron en 2020 en "Demoliendo Mitos", el programa que Milei conducía a través de Instagram. Durante aquella conversación, el actual Presidente había defendido varias de las decisiones económicas de Cavallo y destacado su actuación en momentos críticos de la historia argentina.
Uno de los temas fue su paso por el Banco Central en 1982. En ese tramo, Milei justificó su salida del organismo por su oposición a la nacionalización de la deuda privada, una medida que finalmente se concretó durante la última dictadura militar.
“No quiso nacionalizar la deuda de esa gente y esa gente hizo lobby para sacarlo. La verdad es que con sólo mirar las fechas alcanza, es decir, usted se va justamente por no querer hacer eso y cinco meses después lo logran”, había afirmado.
También había elogiado el Plan de Convertibilidad, implementado en abril de 1991 durante la presidencia de Carlos Menem. Milei lo había definido como “el plan de estabilización más exitoso de la historia argentina porque es el que más tiempo duró”. Además, destacó que, una vez alcanzada la convergencia de los precios relativos, el país pasó a tener “menos inflación del mundo”.
El tercer punto de la entrevista estuvo relacionado con el regreso de Cavallo al Ministerio de Economía en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En esa oportunidad, Milei consideró que el ex funcionario había asumido un enorme costo político y personal, sin garantías de obtener reconocimiento si lograba evitar el colapso económico.
“Cuando ustedes hacen la cuenta en ese momento el doctor Cavallo no tenía nada para ganar y tenía todo para perder, porque si salía bien y lograba salvar al país de lo que se venía, es decir, de las manos de la izquierda radical, ¿quién se iba a llevar el mérito? Se iba a llevar el mérito De la Rúa. Ahora, si salía mal, todos los costos se le iban a hacer pagar al doctor Cavallo”, había señalado el actual mandatario.
Las críticas de Milei a la gestión de Cavallo
La respuesta del ex ministro llegó después de que Milei cuestionara su legado económico durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, realizadas el martes en el Palacio Libertad. Allí, el Presidente rechazó las comparaciones entre el régimen de Convertibilidad y su propio programa económico, al considerar que eran “muy livianas, precarias y pobres en términos de libertad”.
Además, apuntó contra las medidas que Cavallo adoptó durante sus distintas gestiones y lo acusó de haber protagonizado episodios de expropiación. “Cavallo tiene un prontuario de expropiaciones”, lanzó, al enumerar el corralito de 2001, el Plan Bonex y la nacionalización de la deuda privada de 1982.
“Expropió con el corralito, con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en el ’82 a los que habían timbeado con la tablita. Digo, ya que nos vamos a poner en puristas, está bueno que conozcamos toda la historia”, sostuvo Milei.
En su exposición, el Presidente también cuestionó el funcionamiento de la Convertibilidad y afirmó que ese esquema implicó una expropiación de entre el 75% y el 90%. En contraposición, defendió las decisiones de su administración y aseguró que evitó recurrir a mecanismos que, desde su perspectiva, habrían vulnerado el derecho de propiedad.