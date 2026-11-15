Interna libertaria: Villarruel se burló de una diputada de Milei por su explicación sobre la inflación
La vicepresidenta reaccionó con ironía a un video de Juliana Santillán, quien atribuyó parte de la suba de precios de octubre a los cambios en los subsidios al gas. “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió en X.
Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel ironizó este domingo en X sobre la diputada Juliana Santillán, tras su video justificando el aumento de la inflación de octubre en Argentina.
- Santillán atribuyó el 2,2% de inflación a subsidios de gas. Villarruel tildó el video de humorístico, profundizando meses de distanciamiento con el entorno del presidente Milei.
- El episodio agudiza la fractura en La Libertad Avanza y evidencia la desconexión discursiva entre la Casa Rosada y la titular del Senado de cara al debate legislativo.
La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo este domingo. La vicepresidenta Victoria Villarruel se burló públicamente de la diputada nacional Juliana Santillán, luego de que la legisladora difundiera un video en el que intentó explicar el aumento de la inflación de octubre y defender la política económica del Gobierno de Javier Milei.
“Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió Villarruel en su cuenta de X, en respuesta a una publicación que compartía la grabación de Santillán. El comentario volvió a dejar en evidencia la distancia política entre la titular del Senado y algunos de los dirigentes que integran el oficialismo.
Qué dijo Juliana Santillán sobre la inflación de octubre
La controversia se originó después de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró una suba del 2,2%, por encima del 1,9% informado en septiembre.
En su video, Santillán sostuvo que ese incremento no debía interpretarse como un cambio de tendencia en la evolución de los precios. Según su explicación, una parte de la diferencia respondió a modificaciones regulatorias vinculadas con la Ley de Zona Fría y el esquema de subsidios al gas.
La diputada aseguró que esos cambios tuvieron una incidencia de 0,3 puntos porcentuales en el índice mensual. Por esa razón, argumentó que, sin ese efecto, la inflación habría permanecido en el 1,9% del mes anterior.
Además, defendió la interpretación oficial sobre la marcha de la economía y sostuvo que los distintos componentes del indicador todavía muestran una trayectoria de desaceleración inflacionaria.
Villarruel volvió a marcar distancia del oficialismo
La respuesta de Villarruel llamó la atención porque no se limitó a cuestionar el argumento económico de una diputada opositora, sino que apuntó contra una integrante del propio espacio político.
La vicepresidenta respondió a un usuario que había compartido el video de Santillán con fuertes descalificaciones hacia la legisladora. Su comentario, con una referencia al humorista Diego Capusotto, se sumó a una larga lista de episodios que reflejan las diferencias entre Villarruel y el entorno presidencial.
Las tensiones entre la vicepresidenta y el Gobierno de Milei vienen acumulándose desde hace meses. Los desencuentros políticos, las diferencias sobre el funcionamiento institucional y los gestos públicos de distanciamiento profundizaron una relación que comenzó con ambos dirigentes como integrantes de la fórmula presidencial.
El nuevo cruce volvió a exponer una particularidad de la interna libertaria: mientras el Gobierno intenta defender sus resultados económicos y explicar las cifras de inflación, una de sus principales figuras institucionales encuentra motivos para reírse de los argumentos de sus propios compañeros de espacio.