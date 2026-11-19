La serie tiene seis capítulos y fue dirigida por Pablo Trapero, director y guionista de “Elegante blanco”, “El clan” y “7 días en La Habana” y Pablo Fendrik, director y escritor “El asaltante”, “La sangre brota” y “El ardor”. También cuenta con la participación de Matías Recalt, Camila Peralta, Matías Mayer, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani García, Agustina Muñoz y Toto Rovito. Está catalogada como una serie para mayores de 16 años por contenido de violencia, sexo y lenguaje inapropiado.