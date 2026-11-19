Resumen para apurados
- Netflix estrenó la serie 'Gordon', donde Rodrigo de la Serna encarna al criminal Aníbal Gordon para retratar la violencia estatal de los 70 durante la dictadura argentina.
- Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la obra de seis capítulos adapta el libro de Marcelo Larraquy sobre la mutación de un ladrón común en criminal de la Triple A.
- La ficción busca reexaminar el pasado e invita a reflexionar sobre las pesadillas históricas y los mecanismos del terror paraestatal que marcaron a la sociedad argentina.
Netflix acaba de lanzar una nueva miniserie atravesada por la historia argentina en los años 70, el drama y el policial. Protagonizada por Rodrigo de la Serna, “Gordon” se estrenó esta madrugada. “Aníbal Gordon, un ladrón de poca monta, termina convertido en asesino múltiple en la Argentina de la década de 1970”, presentó la plataforma. Se trata de una producción basada en la novela de Marcelo Larraquy, “Gordon el Aniquilador”.
La serie tiene seis capítulos y fue dirigida por Pablo Trapero, director y guionista de “Elegante blanco”, “El clan” y “7 días en La Habana” y Pablo Fendrik, director y escritor “El asaltante”, “La sangre brota” y “El ardor”. También cuenta con la participación de Matías Recalt, Camila Peralta, Matías Mayer, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani García, Agustina Muñoz y Toto Rovito. Está catalogada como una serie para mayores de 16 años por contenido de violencia, sexo y lenguaje inapropiado.
Rodrigo de la Serna habló sobre “Gordon”
Para Rodrigo de la Serna, Aníbal Gordon es la viva representación de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. “De alguna manera este personaje encarna en un solo cuerpo la oscuridad de toda una instancia histórica de nuestro país, las pesadillas más profundas que tuvimos como pueblo”, dijo en referencia al represor en diálogo con Infobae a las Nueve.
De la Serna describió a su personaje como un psicópata, “una persona que goza con el sufrimiento ajeno”, capaz de matar por la espalda sin dudarlo. Para su preparación, el proceso incluyó la aceptación de la personalidad del asesino al que le daría vida. “Estás obligado a no juzgarlo. Tenés que asumir lo que el tipo es y tenés que ejecutarlo”, definió.
El actor señaló también que para la producción de Netflix decidieron dar una vía medianamente libre a la creación de Gordon y no ceñirse a lo netamente biográfico. “No sé cómo fue originalmente Aníbal Gordon, pero el psicópata que compusimos para la serie es un compendio de perversiones”, añadió.
De qué trata “Gordon”, de Netflix
La historia sigue la vida delictiva de Aníbal Gordon, desde sus delitos de principiante cuando se dedicaba a los robos y delitos comunes. Conforme avanza su accionar, el protagonista se convierte en un agente paraestatal de los 70 en un momento histórico marcado por fenómenos como el peronismo, las fuerzas de seguridad y los movimientos sindicales.
“Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”, manifestó Trapero para describir su producción. Gordon llegó a convertirse en un dirigente terrorista de la Triple A durante la última dictadura cívico-militar argentina.