La historia de Aníbal Gordon vuelve a cobrar protagonismo con el estreno de una nueva producción argentina de Netflix. Interpretado por Rodrigo de la Serna, fue uno de los personajes más oscuros de la historia argentina: comenzó su trayectoria como delincuente, estableció vínculos con los servicios de inteligencia y terminó relacionado con las estructuras de represión ilegal durante la última dictadura militar.