Quién fue Aníbal Gordon, el criminal vinculado con la Triple A y la SIDE que inspira la nueva serie de Netflix
La nueva miniserie argentina de Netflix, protagonizada por Rodrigo de la Serna, reconstruye la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que tuvo vínculos con la SIDE, integró la Triple A y estuvo relacionado con uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura.
Resumen para apurados
- Netflix estrenará el 18 de noviembre la serie Gordon, con Rodrigo de la Serna, para exponer en Argentina los nexos entre el crimen común y el terrorismo de Estado.
- Basada en libros de Marcelo Larraquy, recorre el paso de Gordon desde asaltante a agente de la SIDE, jefe del centro Orletti y miembro de la Triple A en los años 70.
- La ficción reabre el debate sobre la 'mano de obra desocupada' y visibiliza cómo el crimen organizado operó dentro de los aparatos clandestinos del Estado argentino.
La historia de Aníbal Gordon vuelve a cobrar protagonismo con el estreno de una nueva producción argentina de Netflix. Interpretado por Rodrigo de la Serna, fue uno de los personajes más oscuros de la historia argentina: comenzó su trayectoria como delincuente, estableció vínculos con los servicios de inteligencia y terminó relacionado con las estructuras de represión ilegal durante la última dictadura militar.
La miniserie Gordon, que llegará a la plataforma el miércoles 18 de noviembre, tendrá siete episodios y estará dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik. El guion toma como referencia las investigaciones del periodista Marcelo Larraquy, autor de los libros Gordon y Gordon, el aniquilador.
La producción reconstruye el recorrido de un hombre que se movió entre el mundo del hampa, las organizaciones parapoliciales y los sectores clandestinos del poder. Su historia permite conocer los vínculos entre el delito organizado y el terrorismo de Estado durante las décadas de 1970 y 1980.
Quién fue Aníbal Gordon y cómo comenzó su carrera delictiva
Aníbal Gordon nació en 1930 en Colón, una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. Sus primeros antecedentes policiales aparecieron alrededor de 1951, cuando comenzaron las investigaciones por defraudaciones, robos y estafas.
Con el paso de los años, dejó de ser un delincuente ocasional y se convirtió en el jefe de una organización criminal especializada en asaltos de gran repercusión. Entre sus principales objetivos había bancos, joyerías y obras de arte.
Uno de los episodios más conocidos fue el robo a una sucursal del Banco de Río Negro, en Bariloche, ocurrido en 1971. La banda utilizaba armas de guerra y tenía una estructura organizada que superaba ampliamente la de un grupo improvisado.
Ese mismo período estuvo marcado por un asalto a una joyería de Buenos Aires, hecho por el que Gordon fue detenido y condenado a tres años y medio de prisión.
Durante su paso por la cárcel de Devoto compartió espacios con integrantes de organizaciones revolucionarias, entre ellos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Algunas investigaciones plantearon la hipótesis de que esa etapa también pudo estar relacionada con tareas de espionaje.
Su relación con la SIDE y la Triple A
Uno de los capítulos centrales de la trayectoria de Gordon fue su acercamiento a los organismos de inteligencia. Según las investigaciones de Marcelo Larraquy, habría comenzado a trabajar para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 1968.
Esa relación le permitió establecer contactos en ámbitos estatales mientras continuaba vinculado con actividades delictivas.
El 25 de mayo de 1973, con la asunción presidencial de Héctor Cámpora, se produjo la liberación de presos políticos. Gordon estuvo entre quienes recuperaron la libertad.
Poco después, su nombre comenzó a aparecer vinculado con la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, una organización parapolicial de ultraderecha que actuó durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón.
La Triple A estuvo relacionada con amenazas, atentados, asesinatos y persecuciones contra militantes políticos, sindicalistas, estudiantes e intelectuales. Uno de sus principales referentes fue José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social.
En ese contexto, Gordon profundizó sus conexiones con los servicios de inteligencia y con grupos civiles que participaban de operaciones clandestinas. Durante su actividad habría utilizado los nombres de Silva y Coronel Ezcurra.
Automotores Orletti: el centro clandestino donde operó durante la dictadura
Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Gordon quedó vinculado con Automotores Orletti, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de la SIDE.
Ubicado en el barrio porteño de Floresta, el lugar había funcionado originalmente como un taller mecánico. Durante la última dictadura militar fue convertido en un espacio de secuestro, tortura e interrogatorios ilegales.
Automotores Orletti tuvo un papel central en el Plan Cóndor, el mecanismo de coordinación represiva entre las dictaduras de Sudamérica para perseguir y eliminar opositores políticos más allá de las fronteras nacionales.
Por ese centro clandestino pasaron personas secuestradas de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y otros países de la región. Muchas fueron sometidas a torturas y permanecieron privadas ilegalmente de su libertad. Una parte de las víctimas continúa desaparecida.
Gordon fue identificado como uno de los principales responsables operativos del grupo que actuaba en ese lugar. Su organización estaba integrada por civiles relacionados con los servicios de inteligencia y personas con antecedentes delictivos y participación en actividades represivas anteriores al golpe.
Automotores Orletti dejó de funcionar el 5 de noviembre de 1976, después de que dos personas secuestradas consiguieran escapar. Sin embargo, el cierre del centro clandestino no significó el final de las redes ilegales en las que había participado Gordon.
El secuestro de Guillermo Patricio Kelly y su detención
Con el regreso de la democracia en diciembre de 1983, algunos integrantes de las estructuras clandestinas de la dictadura quedaron fuera de los organismos represivos, aunque conservaron contactos y experiencia en actividades ilegales. A ese fenómeno se lo conoció como la llamada "mano de obra desocupada".
En ese escenario, Gordon volvió a quedar en el centro de la escena por el secuestro del periodista y dirigente político Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el 24 de agosto de 1983.
Las investigaciones lo señalaron como uno de los principales responsables del operativo. Finalmente, fue detenido en enero de 1984 en una vivienda de las sierras de Córdoba. Durante el procedimiento también fue arrestado su hijo Marcelo, involucrado en la causa.
En octubre de 1986, Gordon recibió una condena de 16 años de prisión, mientras que su hijo fue sentenciado a ocho años.
Durante el juicio, negó haber integrado la Triple A, aunque reconoció que había trabajado para la SIDE y que había tenido participación en Automotores Orletti.
Cómo murió Aníbal Gordon
Aníbal Gordon murió el 13 de septiembre de 1987 mientras cumplía su condena en la cárcel de Caseros, en la ciudad de Buenos Aires. Tenía 57 años y falleció a causa de un cáncer de pulmón.
Su muerte impidió que pudiera afrontar otros procesos judiciales vinculados con las responsabilidades penales que se investigaban por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti.
Su trayectoria quedó asociada a uno de los períodos más violentos de la historia argentina, marcado por la relación entre la delincuencia organizada, los organismos de inteligencia y la represión ilegal.
De la historia real a la nueva serie de Netflix
La miniserie Gordon recupera esta historia a través de siete episodios protagonizados por Rodrigo de la Serna. La dirección está a cargo de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, mientras que la investigación periodística de Marcelo Larraquy constituye una de las principales referencias para el guion.
La ficción recorre distintas etapas de la vida del protagonista: sus primeros delitos, su acercamiento a los servicios de inteligencia, sus vínculos con la Triple A y su participación en los circuitos clandestinos de represión durante la dictadura.
Con esta producción, Netflix vuelve a llevar a la pantalla una historia real que permite explorar las conexiones entre el crimen organizado y las estructuras ilegales del Estado argentino.