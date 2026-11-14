José Coronado será un mafioso en la nueva miniserie de Netflix: tendrá solo cuatro capítulos
La plataforma prepara una ficción policial española que llegará en 2027, estará basada en una saga literaria y tendrá una trama atravesada por asesinatos, investigaciones y organizaciones criminales. José Coronado interpretará a uno de los personajes centrales.
Resumen para apurados
- Netflix anunció la miniserie española "Jotadé" para 2027, donde José Coronado interpretará a un mafioso en una trama criminal basada en la novela de Santiago Díaz.
- Dirigida por Daniel Calparsoro y con cuatro capítulos, la historia sigue al detective Jotadé (Isaac Díaz) mientras investiga un asesinato ligado a una red delictiva.
- El proyecto refuerza la apuesta de Netflix por el thriller español breve y reúne a figuras consagradas como Coronado, Jaime Lorente y Aura Garrido para captar a la audiencia.
Netflix ya prepara una nueva apuesta por el suspenso y el crimen para 2027. Se trata de Jotadé, una miniserie española de cuatro episodios que tendrá a José Coronado entre sus protagonistas y estará basada en la primera novela de la saga literaria del escritor Santiago Díaz.
La ficción combinará una investigación policial, un asesinato y una organización criminal con conexiones peligrosas. La dirección estará a cargo de Daniel Calparsoro, mientras que el elenco también contará con Isaac Díaz, Aura Garrido y Jaime Lorente. Aunque todavía no tiene una fecha exacta de estreno, ya forma parte de los próximos lanzamientos anunciados por la plataforma.
De qué trata Jotadé, la nueva miniserie española de Netflix
La historia tendrá como protagonista a Jotadé, un investigador policial que se distinguirá por su personalidad poco convencional. Lejos de responder al perfil clásico de los detectives de las ficciones criminales, será un personaje irreverente, provocador e inteligente.
Interpretado por Isaac Díaz, el investigador deberá resolver un asesinato que lo llevará a involucrarse en una trama delictiva cada vez más compleja. A medida que avance con las averiguaciones, tendrá que enfrentarse a personajes peligrosos y situaciones que pondrán a prueba tanto su capacidad profesional como sus convicciones.
La producción estará inspirada en la primera novela de la saga creada por Santiago Díaz y trasladará al formato audiovisual los elementos característicos de la novela negra, con violencia, misterio y conflictos dentro del mundo criminal.
El personaje de José Coronado en Jotadé: quién será el mafioso que complicará la investigación
Uno de los principales atractivos de la miniserie será la participación de José Coronado, quien interpretará a Hilario Garza, un mafioso vinculado con la organización criminal que estará detrás del asesinato.
Su personaje tendrá un papel determinante en el desarrollo de la historia y se convertirá en una figura central para el conflicto que deberá resolver el investigador. Su presencia obligará al protagonista a avanzar sobre una estructura delictiva que esconderá vínculos y situaciones cada vez más peligrosas.
La elección de Coronado también suma atractivo a la propuesta por su trayectoria en producciones de suspenso, drama y policiales, géneros en los que construyó buena parte de su carrera artística.
Cuántos capítulos tendrá Jotadé y cuándo se estrena en Netflix
A diferencia de otras producciones policiales que se extienden durante varias temporadas, Jotadé tendrá un formato breve: será una miniserie de apenas cuatro episodios.
La dirección estará a cargo de Daniel Calparsoro, realizador con experiencia en películas y series vinculadas con la acción, el suspenso y el crimen. El reparto se completará con actores como Aura Garrido y Jaime Lorente, además de Isaac Díaz y José Coronado.
Por el momento, Netflix tiene previsto incorporar la ficción a su catálogo durante 2027, aunque todavía no informó el día ni el mes del lanzamiento.
Con una investigación policial como eje, un protagonista alejado de los detectives tradicionales y un mafioso interpretado por Coronado, la producción buscará captar la atención de los seguidores de las historias criminales españolas.