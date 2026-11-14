José Coronado será un mafioso en la nueva miniserie de Netflix: tendrá solo cuatro capítulos

La ficción combinará una investigación policial, un asesinato y una organización criminal con conexiones peligrosas. La dirección estará a cargo de Daniel Calparsoro, mientras que el elenco también contará con Isaac Díaz, Aura Garrido y Jaime Lorente. Aunque todavía no tiene una fecha exacta de estreno, ya forma parte de los próximos lanzamientos anunciados por la plataforma.