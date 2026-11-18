Seis capítulos y uno de los personajes más oscuros de la Argentina: de qué trata "Gordon", la nueva serie de Rodrigo de la Serna en Netflix
Protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero, la nueva producción argentina de Netflix reconstruye la oscura trama criminal y parapolicial del jefe del centro clandestino Automotores Orletti.
Resumen para apurados
- Netflix estrenó este 18 de noviembre "Gordon", serie protagonizada por Rodrigo de la Serna sobre el jefe parapolicial y represor de la última dictadura argentina.
- Dirigida por Pablo Trapero y basada en el libro de Marcelo Larraquy, la ficción recrea el paso del criminal Aníbal Gordon al terrorismo de Estado en la década de 1970.
- Con tono de thriller realista, la serie expone los nexos entre el hampa, inteligencia y violencia política que marcaron una de las etapas más oscuras de la historia argentina.
Aníbal Gordon acumuló un amplio prontuario de delitos que comenzaron con un caso de defraudación, asaltos a bancos que hasta incluyeron el imponente Banco Nación y la irrupción en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero esa faceta de ladrón se combinó con la de agente no orgánico de la SIDE, miembro de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y torturador integrante del terrorismo de Estado en uno de los centros clandestinos de detención durante la dictadura cívico-militar. Aquel personaje que habitó la Argentina es ahora quien da el tono a la nueva serie de Netflix, “Gordon”, interpretada por Rodrigo de la Serna.
La producción, que ya desembarcó este 18 de noviembre en la plataforma de streaming, está basada en el libro Gordon, el aniquilador, del periodista e historiador Marcelo Larraquy. A lo largo de sus episodios, la trama propone un viaje crudo y directo por toda la década del 70: inicia su recorrido entre tiroteos y secuestros extorsivos en el cierre de los años 60 y avanza hasta el pináculo de la última dictadura militar, mostrando la transformación de un delincuente marginal en jefe del centro clandestino Automotores Orletti.
De qué trata "Gordon" la nueva serie de Rodrigo de la Serna
En ese camino marcado por la violencia política y la lucha armada, la ficción retrata cómo Gordon operó en las sombras en la articulación entre los servicios de inteligencia y los sectores de la derecha peronista, mientras se enfrentaba a tiros con organizaciones como Montoneros. La historia toma como puntos de giro hechos reales que marcaron a fuego al país, como el regreso de Juan Domingo Perón desde España, el crecimiento de la Triple A y el asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci.
Creada y dirigida por Pablo Trapero junto a Pablo Fendrik, la serie apuesta por un tono ultrarrealista que oscila entre el thriller de espionaje y el cine de gánsteres, con persecuciones y enfrentamientos filmados de manera milimétrica. El guion estuvo a cargo de Marcos Osorio Vidal y el propio Trapero, con la colaboración directa de Larraquy para sostener el rigor histórico del relato.
El elenco estelar de "Gordon" y locaciones desde Buenos Aires hasta Bariloche
En el centro de la escena se destaca la transformación de Rodrigo de la Serna, quien compone un personaje feroz e implacable a medida que avanza la historia y va perdiendo cualquier rasgo de humanidad. Acompañan al actor en el elenco principal figuras como Matías Recalt, Camila Peralta y Matías Mayer, quienes encarnan a distintos roles que orbitan alrededor de Gordon y exponen las diferentes caras de una época tan compleja como sangrienta.
Para recrear la atmósfera sombría de aquellos años, la producción de Preludio (con Adrián Suar y Diego Andrasnik) desplegó un importante rodaje en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y San Carlos de Bariloche. En la localidad patagónica, locaciones emblemáticas como el Centro Cívico, diversas calles céntricas y la costanera del lago Nahuel Huapi sirvieron de escenario para ambientar las operaciones clandestinas del entramado político de ese período.