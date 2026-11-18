Aníbal Gordon acumuló un amplio prontuario de delitos que comenzaron con un caso de defraudación, asaltos a bancos que hasta incluyeron el imponente Banco Nación y la irrupción en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero esa faceta de ladrón se combinó con la de agente no orgánico de la SIDE, miembro de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y torturador integrante del terrorismo de Estado en uno de los centros clandestinos de detención durante la dictadura cívico-militar. Aquel personaje que habitó la Argentina es ahora quien da el tono a la nueva serie de Netflix, “Gordon”, interpretada por Rodrigo de la Serna.