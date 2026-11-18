Resumen para apurados
- Rodrigo de la Serna reveló en El Trece cómo usaba su carisma para aprobar la escuela, tras ser chicaneado por Mario Pergolini sobre su fama de seductor en "Otro día perdido".
- En un cruce humorístico, Pergolini cuestionó su perfil de galán. El actor admitió que era un alumno irregular que recurría a la "labia" ante maestras para no quedar libre.
- El intercambio expone facetas desconocidas del actor fuera de sus roles dramáticos, afianzando el tono descontracturado y viral que busca el nuevo ciclo televisivo de Pergolini.
Durante la emisión del programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece, el conductor Mario Pergolini recibió a Rodrigo de la Serna y sorprendió al aire con un cruce fuera de libreto sobre la imagen pública del actor. El sorpresivo intercambio humorístico comenzó cuando el presentador cuestionó la fama de seductor del invitado y desató una conversación descontracturada que culminó en inéditas confesiones sobre su época escolar.
La escena se inició con una sincera declaración sobre la relación de confianza que ambos mantienen desde hace años. Sin embargo, Pergolini rompió la estructura tradicional de la entrevista con un comentario directo hacia el protagonista de producciones como Okupas y La casa de papel: "Hay que admitir que es injusto que estés catalogado como lindo". Lejos de esquivar la chicana, el actor coincidió entre risas y aseguró que nunca se consideró un galán televisivo.
Frente a la respuesta del invitado, Pergolini decidió profundizar el tono lúdico de la charla y remarcó: "Nunca fuiste galán, pero algo despertarás". El clima de complicidad en el estudio escaló cuando el conductor interpretó un gesto facial del actor como un intento de seducción en pleno vivo y bromeó: "¿Me estás haciendo ojitos? Yo también siento cosas". Ante la humorada, el presentador remató el momento al señalar que resulta difícil competir contra la mirada de su entrevistado.
Rodrigo de la Serna y la "labia" para negociar con sus maestras
A partir del ida y vuelta sobre la capacidad de conquista, Pergolini indagó en los orígenes de esa faceta y le preguntó al actor en qué momento de su vida comenzó a desarrollar su soltura para convencer a los demás. De la Serna reveló que descubrió ese talento antes de ingresar a la escuela secundaria, época en la que comprendió que podía utilizar su simpatía como un recurso de supervivencia académica cuando no estudiaba.
El actor reconoció abiertamente que fue un "alumno irregular" y que encontraba en la conversación una herramienta fundamental para compensar su falta de conducta o estudio según la materia. "A la hora de negociar con la maestra, salía la labia", confesó al recordar cómo apelaba al carisma personal para salir airoso de situaciones escolares complejas.
Como reflejo concreto de ese desempeño estudiantil al límite, De la Serna detalló el ajustado balance con el que logró egresar del colegio secundario. El artista recordó que concluyó su etapa escolar con 24 faltas y media y 24 amonestaciones en su expediente, quedando a apenas medio punto del margen máximo permitido por el reglamento para no quedar libre.
El programa priorizó así una dinámica distendida apoyada en la cercanía entre ambos, sin enfocarse en los proyectos profesionales ni en los próximos trabajos del actor. De este modo, la velada televisiva dejó al descubierto una faceta poco conocida de la juventud de De la Serna, donde el carisma que hoy despliega en la actuación nació como una estrategia directa para negociar sus notas en las aulas.