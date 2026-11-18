Rodrigo de la Serna y la "labia" para negociar con sus maestras

A partir del ida y vuelta sobre la capacidad de conquista, Pergolini indagó en los orígenes de esa faceta y le preguntó al actor en qué momento de su vida comenzó a desarrollar su soltura para convencer a los demás. De la Serna reveló que descubrió ese talento antes de ingresar a la escuela secundaria, época en la que comprendió que podía utilizar su simpatía como un recurso de supervivencia académica cuando no estudiaba.