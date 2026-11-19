La historia familiar de las ganadoras de Enseñame: “Con lo que él hizo por su patria, lo mínimo que puedo hacer yo es estudiar historia”
Mehilen encontró en su papá una inspiración para estudiar y ser policía; Brisa llegó a Tucumán desde Jujuy y hoy quiere convertirse en profesora. Juntas ganaron el certamen y consiguieron un viaje de egresados para toda su promoción.
El abrazo llegó antes que las palabras. Cuando Carolina Servetto y Matías Auad anunciaron que Mehilen Yenaide y Brisa Padilla eran las ganadoras, las dos se buscaron con la mirada y rompieron en llanto. La tensión que se había instalado en la redacción de LA GACETA dio paso a los gritos y los aplausos de amigos, docentes y familiares que las acompañaban. Así, las estudiantes de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués se consagraron campeonas de “Enseñame Tucumán” 2026.
“Lloramos por todo el esfuerzo que hicimos. Fueron días y noches en los que no creíamos en nosotras. Todavía no caemos”, contó Brisa. Detrás de ese abrazo había meses de estudio, momentos de incertidumbre y una meta que las dos habían perseguido juntas. La segunda edición del certamen, organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación, reunió este miércoles a tres duplas finalistas: la de la Nougués, de sexto año; la del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, de quinto; y la de la Escuela de Comercio Nº 1, de cuarto.
Cada institución llegó con su hinchada y sus colores. Brisa y Mehilen les habían pedido a los suyos que no se guardaran nada. “Preferíamos decirles que dejen todo hoy, que hoy sean la mejor barra brava que tengamos”, explicó Mehilen. Tampoco habían festejado antes, porque adelantarse les parecía de mala suerte.
A la redacción llegaron con ramos de flores, cartas y dibujos; incluso un compañero se tiñó parte del pelo de verde para alentarlas. “Ellos siempre nos apoyan haciéndonos reír, pero hoy fue distinto. Muy emotivo. Cuando los vimos no lo podíamos creer”, dijeron.
Un viaje para todos
El llanto tenía una razón concreta. En la semifinal, las dos habían contado que muchos de sus compañeros no podían pagar un viaje de egresados. El premio mayor les daba la chance de cambiar eso. “Lo hicimos por ellos más que nada. Es hermoso poder cerrar esta etapa con esta experiencia para todos”, aseguró Brisa.
La promoción viajará a Villa Carlos Paz del 15 al 20 de diciembre. Serán cuatro noches en el Hotel InterSierras, con pensión completa, actividades recreativas, visitas a espacios de entretenimiento y un paseo en barco. La final dejó además un chocolate Block de un kilo de Arcor y auriculares de Maxihogar para los participantes, y las universidades USP-T y UNSTA ofrecieron becas.
Dos historias que se cruzaron en el aula
Brisa llegó a Tucumán a los 10 años, después de vivir en Buenos Aires, Corrientes y Jujuy. Su familia se mudaba seguido. “Era uno de esos momentos en los que mi familia decía ‘bueno, nos vamos’: agarrábamos todas las cosas que teníamos y viajabamos”, relató.
De esos años recuerda mucho. “Al principio dormíamos en el piso, teníamos muy poca ropa y la secábamos con el secador de pelo. Mi papá trabajaba y, con el tiempo, logramos acomodarnos”, contó. De Jujuy conserva el cariño y una explicación: “Amo Jujuy, es una hermosa provincia, pero lamentablemente allá no hay trabajo”.
En la escuela encontró su lugar. “Antes era muy tímida. Llegué en sexto grado y, si la Brisa de ese entonces me viera hoy con un grupo de ocho amigos, creo que no me creería que soy yo”, admitió. Estudiar para el certamen le devolvió las ganas de seguir con la historia, y el triunfo reafirmó esa decisión. “Gracias a Dios y al concurso mis ganas de estudiar el profesorado de Historia están más fuerte que nunca y nadie me va a sacar eso de la cabeza”, afirmó.
Mehilen llegó a la Historia por otra puerta. "Mi papá que es veterano de Malvinas estaba chocho cada vez que le contaba lo que pasaba. Con lo que él hizo por su patria, lo mínimo que puedo hacer yo es estudiar Historia”, dijo. Ella tiene además otro objetivo: ingresar al Instituto de Enseñanza Superior de Policía “General José Francisco de San Martín”. “Mi familia estaba contenta, pero sí querían que baje un cambio”, recordó sobre sus meses de estudio, la preparación física y el entrenamiento.
Una amistad que llegó al premio mayor
“Es increíble pensar que nosotras, que empezamos cayéndonos mal, nos hicimos tan amigas”, explicaron. El año pasado ya habían competido juntas: ganaron en su escuela, pero perdieron cuando fueron a rendir de nuevo al Nacional, en la instancia intercolegial. “Nos quedamos con ganas de ganar algo juntas. Y ahora lo logramos”, dijeron.
Cada una eligió un recuerdo del recorrido. Brisa se queda con “los momentos en los que lloramos pensando que no podríamos y estuvimos ahí la una para la otra”. Mehilen, con “el último abrazo final que nos dimos”.
Del lado de Mehilen, las palabras para su amiga no tuvieron freno. “La Bri es una persona súper capaz, tiene una mente asombrosa y una capacidad oral hermosísima. Es una máquina de guerra”, destacó. Brisa, por su parte, habló de una compañera increíble y disciplinada, que en esta etapa estudió más que nunca en su vida. “La amo y admiro muchísimo”, expresó.
Después de la final, el festejo ya estaba armado: plaza Independencia, nieve, pintura y helado con los chicos. “Nos tenemos que cambiar para festejar”, contó brisa. El 15 de diciembre sale la promoción completa rumbo a las sierras. Las dos amigas que empezaron cayéndose mal, serán las responsables de que ningún compañero se quede sin viaje.