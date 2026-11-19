Resumen para apurados
- LA GACETA y López Cruz & Co. celebran hoy en Tucumán el Business Summit NOA para debatir sobre gestión, tecnología y desafíos empresariales de la región.
- La jornada incluye paneles de gobernanza, macroeconomía y la presentación del Barómetro Empresarial del NOA, desarrollado con la Facultad de Ciencias Económicas.
- El encuentro busca brindar herramientas estratégicas para que las firmas locales planifiquen su rumbo y reactivación ante un 2027 atravesado por el calendario electoral.
Con el foco puesto en los desafíos del sector, el talento local y las perspectivas hacia el próximo año, todo está listo para la realización del Business Summit NOA 2026. El encuentro empresarial, organizado de manera conjunta por LA GACETA y por el estudio López Cruz & Co., se desarrolló en las instalaciones de Alterview, ubicadas en el complejo Alter Point.
La propuesta nació del intercambio entre los organizadores -Martín López Cruz, director general de la firma, y Patricia Ribone, gerenta comercial de LA GACETA- en torno a la necesidad de articular espacios de diálogo y debate profundo sobre management, relaciones corporativas y los intereses estratégicos que marcan el rumbo de la Provincia. “Hay mucho talento empresarial acá en Tucumán y tal vez no hay muchos lugares interesantes en donde la gente se pueda sentar a hablar de management”, explicó López Cruz al delinear los objetivos de la jornada.
Bajo esa premisa, el encuentro estructura su temática troncal en cuatro grandes ejes: tecnología, gobernanza, economía y personas. La meta es analizar tanto las profundas transformaciones que atraviesan las compañías como los retos cotidianos de gestión.
La apertura de los conversatorios comienza a las 16.30 con el eje de gobernanza. El panel está integrado por destacados referentes del empresariado tucumano: Mercedes Paz, Rubén Rojkés y Sebastián Budeguer, presidente de la Fundación del Tucumán, quienes comparten sus experiencias acerca de los procesos de toma de decisiones y organización interna.
A continuación, el foco se traslada a la innovación con la participación de Lucas Pussetto, profesor de Economía del IAE (Escuela de Negocios de la Universidad Austral), quien diserta sobre el impacto disruptivo de la tecnología en los modelos de negocios.
Barómetro Empresarial del NOA
Asimismo, durante el evento se presenta el Barómetro Empresarial del NOA, una herramienta analítica desarrollada por el estudio López Cruz junto al apoyo metodológico de la Facultad de Ciencias Económicas, orientada a relevar la situación sectorial de la región de cara a 2027.
La iniciativa cuenta además con el respaldo de instituciones clave como la propia Fundación del Tucumán, el IDEP y ACDE.
Tras el espacio de coffee break y networking, el economista tucumano Fernando Marengo ofrece una conferencia magistral sobre el escenario macroeconómico nacional.
El cierre de las disertaciones está a cargo de Santiago Blaquier y Augusto Garaventa, en una conversación moderada por Eduardo Brown.