En ocho meses cerraron casi 10.000 empresas y se perdieron más de 170.000 empleos formales en Argentina

El mercado laboral argentino profundizó su deterioro durante los primeros ocho meses de 2026. Según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre diciembre de 2025 y agosto de este año se registró una reducción neta de 9.821 empresas empleadoras y 170.273 puestos de trabajo formales en todo el país.