En ocho meses cerraron casi 10.000 empresas y se perdieron más de 170.000 empleos formales en Argentina
Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran una caída del 2% en la cantidad de empleadores entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. Comercio, industria y transporte concentraron la mayor parte del retroceso.
Resumen para apurados
- La SRT informó que Argentina perdió 9.821 empresas y 170.273 empleos formales entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 por el deterioro de la actividad económica.
- El comercio, la industria y el transporte explicaron el 78% de las bajas de firmas. Desde fines de 2023, la pérdida acumulada supera los 32.000 empleadores en todo el país.
- Esta contracción productiva plantea un escenario crítico para la estabilidad laboral, la reactivación del consumo interno y la recuperación de la actividad industrial nacional.
El mercado laboral argentino profundizó su deterioro durante los primeros ocho meses de 2026. Según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre diciembre de 2025 y agosto de este año se registró una reducción neta de 9.821 empresas empleadoras y 170.273 puestos de trabajo formales en todo el país.
Las estadísticas oficiales muestran que la cantidad de empleadores con al menos un trabajador registrado pasó de 489.749 a 479.928. Esto representa una caída del 2% en apenas ocho meses. En el mismo período, el número de trabajadores declarados en unidades productivas descendió de 9.559.457 a 9.389.184.
El balance empresarial refleja 10.906 bajas y apenas 1.085 incorporaciones. Sin embargo, la pérdida de la condición de empleador no implica necesariamente el cierre definitivo de una empresa, aunque sí da cuenta de la contracción del universo de firmas que mantienen trabajadores registrados.
Comercio, industria y transporte lideran la pérdida de empresas
El retroceso alcanzó a diferentes actividades económicas, pero tres sectores concentraron la mayor parte de las bajas. El comercio encabezó la lista, con 4.156 empleadores menos, una disminución del 2,9%.
En segundo lugar se ubicó la industria manufacturera, que perdió 1.841 empresas empleadoras, equivalente a una caída del 3,9%. El transporte y almacenamiento, por su parte, registró 1.663 empleadores menos, lo que representa un retroceso del 4,9%.
En conjunto, estas tres actividades explicaron el 78% de la reducción neta de empresas durante el período analizado.
La contracción también alcanzó a otros rubros. Las actividades inmobiliarias perdieron 961 empleadores, el sector agropecuario registró 753 bajas y la construcción contabilizó 329 empresas menos.
A su vez, los establecimientos dedicados al alojamiento y la gastronomía tuvieron una reducción neta de 552 empleadores, otro indicador del impacto de las dificultades económicas sobre las actividades comerciales y de servicios.
Qué sectores lograron sumar empresas
En medio del retroceso general, algunas actividades consiguieron incrementar su cantidad de empleadores. Los servicios personales y de asociaciones incorporaron 683 unidades, mientras que las actividades administrativas sumaron 199.
También se registró un crecimiento en los servicios de salud y asistencia social, con 156 empleadores adicionales.
Sin embargo, estas incorporaciones no alcanzaron para compensar las pérdidas registradas en comercio, industria, transporte y otras actividades productivas. El resultado global continuó siendo negativo.
Desde la asunción de Milei se perdieron más de 32.000 empleadores
La evolución del empleo formal muestra un retroceso todavía mayor cuando se amplía el período de análisis. De acuerdo con los registros de la SRT procesados por el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 desaparecieron 32.429 empleadores del registro.
En ese mismo lapso, la cantidad de trabajadores formales se redujo en 467.989 puestos.
Las cifras reflejan las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía para sostener sus estructuras productivas y sus planteles de trabajadores. La caída de empresas empleadoras y de puestos registrados plantea, además, un escenario complejo para el mercado laboral, con desafíos vinculados con la estabilidad del empleo, la actividad industrial y la recuperación del consumo.